亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、『71gハッピーターン 粉雪ホワイト』（以下：『ハッピーターン 粉雪ホワイト』）を全国のスーパーマーケットにて、『30g ハッピーターンミニ 粉雪ホワイト』を全国のコンビニエンスストアにて、12月1日（月）から12月末までの期間限定で発売します。

■ミルクの濃厚感がUPして新登場！

『ハッピーターン 粉雪ホワイト』は、冬だけのパウダーがツイてる、特別なハッピーターンです。2024年12月に発売し、お客様から大変ご好評をいただいた商品です。今年はお客様の声にお応えし、さらにミルクの濃厚感をUPさせました！ ハッピーパウダーとホワイトショコラパウダーが織りなす絶妙なあまじょっぱさがクセになる、一度食べ始めると止まらない味わいです。株式会社 明治の脱脂粉乳を使用し、コク深いミルクの自然な味わいを強化しました。さらに、きめ細やかなパウダーを使用することで、まるで粉雪のようなくちどけのパウダーを実現しました。

■贅沢なくつろぎ時間にぴったり

冬季限定のホワイトショコラパウダーをたっぷりとまとわせた『ハッピーターン 粉雪ホワイト』は、くつろぎ時間にぴったりな商品です。チャック付きスタンドパック型のパッケージのため、好きな時に好きなだけお楽しみいただけます。一日の終わりにソファーでゆっくり過ごす、くつろぎ時間にぴったりの贅沢なハッピーターンをどうぞお楽しみください。

■商品情報

1. 商品名 71g ハッピーターン 粉雪ホワイト2. 発売日 / 発売期間 2025年12月1日（月）から12月末まで 3. 価格（税抜 / 税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 240円前後 / 259円前後）4. 販売チャネル 全国のスーパーマーケットなど※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。

1. 商品名 30g ハッピーターンミニ 粉雪ホワイト2. 発売日 / 発売期間 2025年12月1日（月）から12月末まで 3. 価格（税抜 / 税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 148円前後 / 160円前後）4. 販売チャネル 全国のコンビニエンスストアなど※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。