亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、『40g 亀田の柿の種 辛旨ガーリック』（以下：『亀田の柿の種 辛旨ガーリック』）を、12月8日（月）から2026年1月末までの期間限定で、全国のコンビニエンスストアにて発売します。

■ストレス発散にぴったりな柿の種

『亀田の柿の種 辛旨ガーリック』は、ザクザクのローストガーリックと、ごま油香るラー油の辛みと旨みが絶妙に絡み合ってクセになる柿の種です。パンチのきいたおいしさがビールだけでなくサワー系のお酒とも相性抜群で、日々のストレスや、もやもやをガツンと吹き飛ばしてくれる刺激的な味わいです。

■ガツン！とうまくて、じわじわ辛い

ガツンと刺激を感じていただけるように、数種類のガーリックを使い分け、ガーリック感をしっかり表現しました。ガーリックの強い香りを出す「焙煎おろしにんにく」を使用した醤油蜜で柿の種をコーティングし、ニンニクの後辛さを出す「ガーリックシーズニング」をまぶしました。さらに、ザクザクした香ばしいガーリックを感じさせる「あらびきローストガーリック」を上掛けしました。また、ラー油とコチュジャンを使用することで、本格的な辛さと旨みを表現しています。刺激のほしい夜に、ガツン！とうまくて、じわじわ辛い『亀田の柿の種 辛旨ガーリック』をどうぞお楽しみください。

【商品概要】

1. 商品名 40g 亀田の柿の種 辛旨ガーリック 2. 発売日 / 発売期間 2025年12月8日（月）から2026年1月末まで3. 価格（税抜）/（税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 138円前後/ 149円前後）4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のコンビニエンスストア※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。