Nintendo Switch ソフト『ディズニー ミラネス フィットネス』体験版配信開始のお知らせ
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（東京都港区）協力のもと2025年12月11日に発売するNintendo Switch™ソフト『ディズニー ミラネス フィットネス（以下「本作」）』につきまして、本日11月27日より国内およびアジア地域にて無料体験版の配信を開始しましたのでお知らせします。
『ディズニー ミラネス フィットネス』ニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアにて体験版配信開始
12月11日（木）の発売に先駆けて、11月27日（木）０時よりニンテンドーeショップ・マイニンテンドーストアにて体験版の配信を開始しました。
体験版では無料で以下のエクササイズメニューをお楽しみいただけます。
・「デイリー」２回
・「フリー」内の「リズミック」「パワー」「リラックス」各1回ずつ
「デイリー」では、アシスタントロボットのヘキシーが本作に収録されている運動メニューから、最適な組み合わせで提案します。「フリー」では「リズミック」「パワー」「リラックス」の各ステージの一部のメニューから選択してプレイ可能です。
体験版のデータは製品版に引き継ぎ可能ですので、まずは体験版で、ミッキーマウスとの本格的なエクササイズをご体験ください。なお、体験版は、日本国内のほかアジア地域でも11月27日以降順次配信開始となります。
・体験版ダウンロードページ
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000091497
CM動画公開
ミッキーマウスによるインストラクションと実際のエクササイズシーンを組み合わせ、華やかな映像と軽快なテンポで、本作の特長である「体を動かす楽しさ」と「運動メニューの多彩さ」を表現したCM動画を公開しました。なお、当動画の15秒バージョンはTVCMとして12月より放映予定です。
・CM ミッキーと楽しくエクササイズ篇：https://youtu.be/qltf9Vn0RUY
・CM ミッキーと楽しくエクササイズ篇15秒ver.：https://youtu.be/XC_Cm1JW8ys
『ディズニー ミラネス フィットネス』とは
本作は「ミッキーマウスと始めるオールインワン・エクササイズ」をコンセプトにした本格的なエクササイズゲームです。Joy-Con™を両手に持ちミッキーの動きに合わせて体を動かす手軽な操作なので、幅広い方が手軽にエクササイズを楽しむことができます。
運動不足解消やシェイプアップを目標とした「有酸素運動」「無酸素運動」に加え、ストレッチやヨガを含む「リラックス」メニューまで多彩なエクササイズを収録。その日の気分や目的に合わせて、ご自宅にいながら本格的なトレーニングを無理なくお楽しみいただけます。
インストラクターとして登場するミッキーは、エクササイズ中にたくさん褒めてくれたり、応援したりといつもプレイヤーに寄り添い毎日の運動をサポートします。衣装やステージ背景も鮮やかな変化でプレイヤーを魅了し、毎日のエクササイズを、もっと楽しく、もっと華やかに彩ります。
________________________________________
＜商品概要＞
▼国内版
商品名： 『ディズニー ミラネス フィットネス』
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円（税込）
発売日： 2025年12月11日（予定）
ジャンル： エクササイズ
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://www.imagineer.co.jp/games/disneymiranessfitness/
▼アジア地域版
商品名： 『ディズニー ミラネス フィットネス』
対応機種： Nintendo Switch
発売地域： 香港・台湾・韓国・一部の東南アジアの地域
価格： 発売地域による
発売日： 2025年12月11日（予定）より順次発売予定
ジャンル： エクササイズ
プレイ人数： １人
対応言語： 中国語（繁体字・簡体字）、韓国語、英語
※音声は日本語のみ対応
発売元： イマジニア株式会社
© Disney. Published by Imagineer
＊Nintendo Switch・Joy-Conは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
以 上
本件に関するお問合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
