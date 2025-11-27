株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区、社長：西川 正浩）が運営するホテル京阪 京橋 グランデ（所在地：大阪市都島区）７階レストラン「ロレーヌ」では、２０２５年１２月１日（月）から１２月２８日（日）までの期間「クリスマスアフタヌーンティー」を開催します。 「苺のサンタ」や「抹茶のタルト ツリー仕立て」など、イチゴやクリームでクリスマスのモチーフを表現したメニューや、「ブッシュドノエル」、「苺のマカロン」などスイーツは７種類をご用意。ウェルカムスイーツにはフルーツとなめらかなソースが絡み合う「苺とオレンジのサバイヨン」をご提供いたします。 また、「スモークサーモンのバケットサンド」や「ポルチーニと蒸し鶏のスパニッシュオムレツ」など、５種類のセイボリーもご用意いたします。 クリスマスシーズンならではのアフタヌーンティーで、ロマンティックなひとときをお楽しみください。

■クリスマスアフタヌーンティー 開催概要

（1）開催期間

２０２５年１２月１日（月）～１２月２８日（日）

（2）開催時間

１５：００～１７：００（ＬＯ １６：３０）

（3）料金（税込）

３，８５０円

（4）メニュー

＜ウェルカムスイーツ＞苺とオレンジのサバイヨン＜メニュー＞苺のジュレ苺のサンタ苺のマカロンブッシュドノエル抹茶のタルト ツリー仕立てベリーとホワイトチョコレートのムース苺のブリュレ 苺のコンフィチュール添え 鰆のたたき ルッコラ添えスモークサーモンのバケットサンド鶏胸肉の塩麴蒸し ソースピストゥー赤ピーマンのババロアとキャロットラペポルチーニと蒸し鶏のスパニッシュオムレツドリンクはフリードリンクにて、コーヒー、紅茶、ハーブティーなど、ソフトドリンク７種をご用意しております。

■場所

ホテル京阪 京橋 グランデ ７階 レストラン「ロレーヌ」所在地 ： 大阪市都島区東野田町２丁目１-３８アクセス ： 京阪電車京橋駅直結、JR・Osaka Metro京橋駅すぐお問合せ ： ０６-６３５７-３０３３（受付時間 １０：００～２０：００）ＵＲＬ：https://www.hotelkeihan.co.jp/kyobashi/

■予約ＷＥＢサイト

https://www.tablecheck.com/shops/lorraine/reserve

https://newscast.jp/attachments/pnbMborktn8tid85vgNq.pdf