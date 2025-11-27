こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
電気自動車や半導体技術により環境エネルギー問題を解決するためのセミナー エネルギーエレクトロニクスセミナー in SOJO 開催
崇城大学では、2025年12月4日（木）・5日（金）の2日間にわたり、「エネルギーエレクトロニクスセミナー in SOJO 2025」を開催します。
本セミナーは、「モビリティ」「半導体」「パワーエレクトロニクス」「ロボット」「AI」などの最先端分野の融合をテーマに、大学・企業・行政の専門家が一堂に会する技術交流イベントです。
エネルギーエレクトロニクス研究所の設立30周年に新体制で再始動をする記念となる本年は、初日に以下の特別講演を実施します。
『ローム/エクセディ：モビリティと半導体、ニッポンまだまだやれる！〜ドローンからインホイールモーターまで』
『トヨタ自動車：クルマづくりの技術から創出するトヨタの新規事業とは』
『東京大学/グリーンスローモビリティ協議会：グリーンスローモビリティの活用と可能性について』
『ヤマハ発動機：小さな乗り物で世界を変えるために〜充電不要の小型モビリティからメタバースによるMTB体験まで』
展示ブースには、大分県姫島で実証試験を予定している太陽電池搭載ランドカーの展示やVRゴーグルで体感できるメタバース空間のマウンテンバイク（ヤマハ発動機）や、最新の電気自動車のパワートレインや車載充電器（BYD社とテスラ社）の展示、さらには、革シートの端材をアップサイクルした文房具（トヨタ自動車）の展示などを行います。
2日目は、電気自動車の充電技術やバッテリーの再利用技術、ロボットなどに関する技術のついての講演や、崇城大学の学生等によるポスターセッションを実施します。
このセミナーの講演会や技術交流会が、現在の技術トレンドの潮流に乗るきっかけになれば幸いです。ぜひ、取材をお願いいたします。
記
【日時】
令和７年 １２月４日（木）13:00〜17:30
※取材は４日(木)のみとさせていただきます
【場所】
崇城大学 池田キャンパス 本館6階
※太陽電池搭載ランドカーは本館前駐車場
【主催】 崇城大学、くまもと技術革新・融合研究会（RIST）
【後援】
（社）JEITA(電子情報技術産業協会)、（社）日本パワーエレクトロニクス協会、（社）EMoBIA、（社）熊本県工業連合会
【参加者】 昨年の実績：約１５０名
◇プログラム等詳細は下記をご確認ください。
URL： https://x.gd/k07vT
▼本件に関する問い合わせ先
崇城大学 エネルギーエレクトロニクス研究所
所長 情報学部情報学科 教授 西嶋 仁浩
住所：熊本県熊本市西区池田4-22-1
TEL：096-326-3775（直通）
メール：nisijima@cis.sojo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
