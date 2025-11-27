広島ホームテレビ(所在地：広島県広島市)は、主催で2026年4月12日(日)「松井秀太郎 CONCERT HALL LIVE 2026 “FRAGMENTS”」を広島県民文化センターで開催いたします。▼松井秀太郎 CONCERT HALL LIVE 2026 “FRAGMENTS”https://www.home-tv.co.jp/event/shutaro-matsui/

プロフィール

松井秀太郎（トランペット）Shutaro Matsui, Trumpet1999 年生まれ。国立音楽大学ジャズ専修を首席で卒業。矢田部賞受賞。高校ではクラシックを専攻し、日本モーツァルト青少年管弦楽団トランペット奏者として活動。大学入学を機にジャズ専修へ転向し小曽根真、エリック・ミヤシロ、奥村晶らに師事。在学中より自身のジャズコンサートや BLUE NOTE TOKYO ALL STAR JAZZ ORCHESTRA への参加等、本格的にプロ活動を始める。自身のソロ公演の他、オーケストラやウインドオーケストラとのクラシックの協奏曲の共演やブラス・アンサンブルとのツアー、小曽根真No Name Horsesへの参加、米津玄師の楽曲やKing Gnuのツアー参加等、ジャンルを超えたマルチな才能で注目を集めている。また、テレビ朝日「題名のない音楽会」や MBS／TBS「情熱大陸」などメディアでも取り上げられ話題となっている。これまでに、アルバム「STEPS OF THE BLUE」（2023年）、「DANSE MACABRE」（2024年）、「FRAGMENTS - CONCERT HALL LIVE 2025」（2025年10月）をリリース。

概要

音とインプロビゼーションに想いのすべてを込めて～JAZZ新時代の幕開けを告げる！ホールに響き渡る一音一音の圧倒的なパフォーマンス凄腕メンバーとの息をのむインプロビゼーションとセッションJAZZ界に彗星のごとく現れた天才トランペット奏者 松井秀太郎の圧巻LIVE！公演名：松井秀太郎 CONCERT HALL LIVE 2026 “FRAGMENTS”日時：2026年4月12日(日) 14:00開演会場：広島県民文化センター料金：6,500円（全席指定・税込）※未就学児のご入場はお断りいたします。車椅子でご来場されるお客様はご購入前に必ずHOMEイベントセンター(082)221-7116までお問い合わせください。主催:広島ホームテレビ企画・制作:エイベックス･クラシックス制作協力:インタースペース

プレイガイド

■エディオン広島本店（東館9F) 082-247-5111■チケットぴあ 【Pコード：311-440】・WEB受付：https://w.pia.jp/t/matsuishutaro-h/・店頭販売：セブン-イレブン「マルチコピー機」■ローソンチケット 【Lコード：62767】・WEB受付：https://l-tike.com/shutaro-matsui-2026_hiroshima/・店頭販売：ローソン、ミニストップ「Loppi」