株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)はGiGOグループのお店におきまして2025年12月6日(土)より、サラブレッドコレクション×GiGOキャンペーン第2弾を開催いたします。

開催概要

■開催期間：2025年12月6日(土)～2026年1月11日(日)■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」　※対象店舗は特設ページをご確認ください。■実施内容： ・GiGOグループのお店限定景品の展開・マストバイキャンペーン

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。■12月6日(土)より順次登場予定

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※対象店舗は特設ページをご確認ください。※画像・イラストはすべてイメージです。

マストバイキャンペーン

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE　※対象店舗は特設ページをご確認ください。■開催内容：対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「オリジナルポストカード」をランダムで1つ進呈いたします。　※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

　※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。　※数量限定。なくなり次第、終了となります。

著作権表記

