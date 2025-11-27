アゴーラ ホテル アライアンス　ホリデーシーズン限定「#Stay with Agora」キャンペーン開催！

株式会社 アゴーラ ホスピタリティーズ

全国8ホテルを展開する株式会社 アゴーラ ホスピタリティーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO セン・ソヘイ）は、2025年12月12日（金）より、ホリデーシーズンに宿泊されるゲストへの特別な体験として、アゴーラ ホテル アライアンスの「#Stay with Agora」キャンペーンを実施します。数量限定のオリジナルクリスマスキャンディをはじめ、SNS投稿型のフォトコンテストを通じて、ゲスト一人ひとりに特別なホリデーのひとときをお届けします。

クリスマスをモチーフにしたアゴーラオリジナルキャンディを宿泊ゲストにプレゼント■ 限定キャンディのホリデーギフト

アゴーラ ホテル アライアンスでは、東京・京都・大阪の8ホテルで、ホリデーシーズン限定のクリスマスモチーフのオリジナルキャンディを数量限定でご用意。チェックインから始まる特別な体験で、宿泊ゲストの皆様に特別感とワクワク感あふれる体験を演出します。

（※1部屋につき1セットのご提供となります。なくなり次第終了。）

■ SNSフォトコンテストで体験をシェア＆豪華賞品

期間中は『#Stay with Agora』フォトコンテストを開催。モーニングコーヒーや街のイルミネーション、お部屋やラウンジなど、お気に入りのシーンを写真に収め、ハッシュタグ「#staywithagora」を付けてSNSに投稿してください。

ホリデーのひとときにキャンディで彩りをプラスして、特別な体験をお楽しみいただけます。

投稿いただいた方の中から、優秀賞としてアゴーラ ホテル アライアンス各ホテルの無料宿泊を各1組2名様（計8組16名様）にプレゼントします。お気に入りのシーンにキャンディで彩りを添えて、アゴーラ ホテル アライアンスで特別なホリデー体験をお楽しみください。

■ キャンペーン概要 「#Stay with Agora」キャンペーン

アゴーラ ホテル アライアンス8施設の無料宿泊券が当たるフォトコンテスト開催

アゴーラオリジナルキャンディとともに、滞在中のワンシーンを写真に収め、ハッシュタグ「#staywithagora」を付け、ご滞在のホテル公式アカウントをメンションして投稿してください。キャンディを取り入れたオリジナルな写真で、ご家族やご友人と特別な瞬間をシェアし、アゴーラからのホリデーギフトをお楽しみください。

対象施設：アゴーラ ホテル アライアンスのホテル（8施設）

【東京】

アゴーラ 東京銀座

https://www.agora-ginza.com(https://www.agora-ginza.com/)

アゴーラプレイス 東京浅草

https://www.agoraplace-asakusa.com(https://www.agoraplace-asakusa.com/)

TSUKI 東京

https://www.tsukihotel.com(https://www.tsukihotel.com/)

【京都】

アゴーラ 京都四条

https://www.agora-kyoto.com/shijo(https://www.agora-kyoto.com/shijo/)

アゴーラ 京都烏丸

https://www.agora-kyoto.com/karasuma(https://www.agora-kyoto.com/karasuma/)

【大阪】

ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺

https://www.agoraregency-sakai.com(https://www.agoraregency-sakai.com/)

ホテル アゴーラ 大阪守口

https://hotelagora-moriguchi.com(https://hotelagora-moriguchi.com/)

ドーセット バイ アゴーラ 大阪堺

https://www.agoradorsett-sakai.com(https://www.agoradorsett-sakai.com/)

応募期間：2025年12月12日(金)11:00から2026年1月15日(木)23:59

参加方法：

- ご利用のホテル公式Instagramアカウント（@agora_tokyo_ginza(https://www.instagram.com/agora_tokyo_ginza/)、@agora_place_tokyo_asakusa(https://www.instagram.com/agora_place_tokyo_asakusa/)、@tsuki_tokyo(https://www.instagram.com/tsuki_tokyo/)、@agora_kyoto_shijo(https://www.instagram.com/agora_kyoto_shijo/)、@agora_kyoto_karasuma(https://www.instagram.com/agora_kyoto_karasuma/)、@hotel_agora_regency_osakasakai(https://www.instagram.com/hotel_agora_regency_osakasakai/)、@hotel_agora_osakamoriguchi(https://www.instagram.com/hotel_agora_osakamoriguchi/)、@dorsettagora_osaka(https://www.instagram.com/dorsettagora_osaka/)のいずれか）をフォロー。- 投稿にハッシュタグ「#staywithagora」と上記の宿泊したホテルのアカウントをタグ付けして、写真とタイトル、泊まってみたいエリアやホテル（任意）をInstagramに投稿。

賞 品：1泊2日無料宿泊（素泊まり） 各ホテル1組2名様（計8組16名様）

※アカウントは公開設定の上、ご参加ください。

※その他の注意事項については、各ホテル公式サイトのキャンペーンページをご参照ください。

［本件に関するお客様からのお問い合わせ先］

アゴーラ ホテル アライアンス マーケティング PR TEL：072-224-6146

株式会社 アゴーラ ホスピタリティーズについて

アゴーラ ホスピタリティーズは、「美しい日本を集めたホテルアライアンス」をビジョンに掲げ、お客様の期待を超える最高の場所を提供するとともに、地域に貢献できる「街の自慢」となるホテルの創出を目指します。全国で8施設、客室数1,230室を展開。

URL：https://www.agora.jp

＜アライアンス ニューストピック＞

◎アゴーラ 京都烏丸 京の雅と冬の美食体験 クリスマス限定コース

◎ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺 年末年始はイベント満載 2026年のお正月はご家族で楽しむニューイヤーファミリービュッフェ

◎ホテルアゴーラ 大阪守口 新春を彩る贅沢体験！ 蟹の氷台盛り・寿司・牛サーロイン・ローストビーフ勢揃い 「お正月ハッピービュッフェ2026」開催

◎ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺 ふかひれ・鮑・黒毛和牛の広東料理で彩るクリスマスコース2025を提供

◎ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺 苺とショコラで楽しむ贅沢クリスマスアフタヌーンティー

https://www.agora.jp/news/