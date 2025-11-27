東京・銀座を中心にブランド品・貴金属の買取を行う「買取専門店おもいお」（運営：株式会社Tieel）は、2025年12月3日～5日にアブダビで開催されるサザビーズのオークションにて、希少なピンクダイヤモンドが高額出品されるニュースを受け、高まるカラーダイヤモンド需要に対応するため、カラーダイヤモンドの査定対応を強化いたしました。

■10億円超えも？世界が注目する「The Desert Rose」

https://omoio.co.jp/column/Pink-Diamond-Value/

2025年12月、UAEのアブダビで開催されるサザビーズ「アブダビ・コレクターズ・ウィーク」にて、31.86カラットのファンシー・ビビッド・オレンジピンク・ダイヤモンド「The Desert Rose」が出品されます。予想落札価格は最大で約11億円（700万ドル）とされ、いまや富裕層にとって、お金や不動産と同じように「ダイヤモンドが資産として買われる時代」であることを示しています。

■なぜ今、ピンクダイヤモンドの価値が上がり続けているのか

ピンクダイヤモンドを含む、カラーダイヤモンドの価値が近年上昇しているのにはいくつかの理由があります。

供給不足により希少価値が上がっている

ピンクダイヤモンドの主な産地であったオーストラリアのアーガイル鉱山が2020年に閉山しました。これにより新たな供給が困難になり、市場にある既存のダイヤモンドの価値が年々上昇する「供給不足」の状態が続いています。

資産保全としての需要

世界的なインフレや為替変動により、「持ち運べてすぐ現金化できる資産」として注目が集まっています。中でも、相場が下がりにくいファンシーカラーダイヤは、資産を守る手段として再評価されています。

■カラーダイヤモンドの価値を決める“色の質”

カラーダイヤモンドは、無色のダイヤモンドとは評価の基準が異なる部分があります。なかでも重要とされるのは 色の濃さ・彩度・均一性 など、「色そのものの質」です。天然の状態で鮮やかな色を持つカラーダイヤモンドほど希少性が高く、その価値は 色の濃さに応じて9段階に分類 されます。1. Fancy Vivid（ファンシー・ビビッド）2. Fancy Intense（ファンシー・インテンス）3. Fancy Deep（ファンシー・ディープ）4. Fancy Dark（ファンシー・ダーク）5. Fancy（ファンシー）6. Fancy Light（ファンシー・ライト）7. Light（ライト）8. Very Light（ベリー・ライト）9. Faint（フェイント）そして、色が濃くなるほど価値は高くなる傾向があり、特に Fancy Vivid（ファンシー・ビビッド） や Fancy Intense（ファンシー・インテンス） は極めて希少性が高く、今回の約11億円で出品されるピンクダイヤモンドもこのクラスに属するとされています。この色のランクを正確に見極めるためには、細かな判定が必要となるため、専門知識を持つ鑑定士による査定が不可欠 です。

■宝石の価値を適正に評価する、専門家による確かな査定

おもいおには GIA-GG（米国宝石学会鑑定士資格） を持つ専門鑑定士が在籍しており、宝石一つひとつの「本来の価値」を総合的に評価いたします。 金・プラチナといった地金はもちろん、色・透明度・カラット・カット・処理の有無・デザイン・ブランド性 など、多角的な基準を用いて査定しております。これまでに 30,000点以上の買取実績 があり、Google口コミでも400件以上・★4.8 （2024年11月時点）と高い評価をいただいています。 初めてご利用される方や、相続で受け継がれたジュエリーをお持ち込みされる方も多く、 「丁寧に説明してくれて安心できた」「想像以上の価格になってうれしかった」 といったお声を数多くいただいております。また、鑑別書のないダイヤモンド・宝石や壊れたジュエリーでも査定が可能 です。多くの買取店では“重さだけ”で価格が決まるケースが少なくありませんが、おもいおではダイヤモンド・宝石の品質や希少性を適正に評価し、重さだけではわからない価値をしっかり見極めて査定いたします。

■おもいお銀座本店鑑定士のコメント

「ピンクを含むファンシーカラーのダイヤモンドは、色の起源（天然・処理）、濃度や透明度などにより価値が大きく変動します。これらの判定には高度な専門知識が求められます。おもいおでは、GIA資格保有者が国際相場を踏まえ、適正な査定を行っています。当店では現在、2025年12月27日（土）まで「宝石買取金額最大20％UPキャンペーン」を実施しております。世界的に注目が集まるこの機会に、ご自身の資産の価値を再確認してみてはいかがでしょうか。」

■店舗・会社情報

