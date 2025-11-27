【イベントレポート】モビリティ分野を牽引する企業が語る　最新技術によって実現される次世代の安全なモビリティ社会とは？「テクノロジーで描く交通事故ゼロの未来」を開催

■SUBARUの死亡事故ゼロに向けた取り組み 株式会社SUBARU ADAS開発部 担当部長 金井 崇 氏 「SUBARUでは、『2030年死亡交通事故ゼロ』という目標を掲げ、その達成に向けて運転支援システム『アイサイト』をはじめ、車両自体の安全性向上や事故発生時の乗員保護など、多角的な安全策に取り組んでいます。 例えば、同社のADASシステム（Advanced Driver-Assistance Systems / 先進運転支援システム）は、アメリカの死亡交通事故の統計データを分析し、どのような機能があれば事故を防げたかを具体的に検証し、目標性能を設定しています。 そしてアイサイトは、人間の運転プロセスである、認識、判断、操作と同じような動作が可能です。さらに、36年以上にわたるステレオカメラ技術の開発にAI技術を組み合わせ、悪環境下での物体認識や距離推定、道路認識など、より高い認識性能を実現しています。 なお、アイサイトはハードウェアもソフトウェアも自社で開発・設計しています。AIを含めたソフトウェアを動かす半導体（SOC）も内製することで、コストと性能を両立させています。そのため、量販価格帯の車両にも搭載でき、すべてのお客様に安全を届けることができるのです。 SUBARUの自動車は、他社と比較しても低い交通事故発生率を維持しており、着実に目標達成に向けて進捗しています。SUBARUはこれからも、リアルワールドでの性能を重視した開発を続け、死亡事故ゼロを目指します」





■モルフォの画像AI技術と社会実装



株式会社モルフォ 代表取締役社長 平賀 督基 氏



「株式会社モルフォは、『人間の目を拡張し、感動に満ちた世界を実現しよう』をビジョンに、『最先端技術の社会実装』をコンセプトに研究開発に取り組んでいます。



画像処理技術やAI（人工知能）を研究開発し、ソフトウェアとしてスマートフォン、PC、自動車関連企業などに提供しています。これらの技術はスマートフォンの動画手ブレ補正やダイナミックレンジ補正、霧・靄のクリア化などに活用されています。自動車向けには、2022年にデンソーが発表したADAS向け車載カメラユニット『GSP3』に、モルフォが開発した画像認識エンジン（道路標識、先行車両、歩行者の認識など）が搭載され、すでに実用化されています。



昨今、特に自動車・自動運転関連の技術に注目しており、アメリカのコンピュータビジョン分野における世界最大の学会であるCVPRに毎年エンジニアが参加し、最新の技術動向を調査し国内で報告会を開催しています。また、1万3,000本を超える投稿論文の中から有望な技術を選び、実装を進めています。



また、カメラ1台で3D空間を生成できる3DGS技術（3D Gaussian Splatting）という開発中の最新技術があります。この技術はバーチャル空間の高速かつ高精度な生成を可能にし、自動運転のシミュレーション学習に応用できます。また、大規模言語モデル（LLM）とビジュアルデータを組み合わせ、エッジデバイスで車両の走行判断やドライバーサポートを行う研究開発を進めています。さらに、複数のカメラではなく、1つのカメラにAIを搭載し、被写体までの距離をはかるという技術開発も進んでおります。本日デモ機をお持ちしていますので、ぜひお試しください。



我々はこれらの技術を活用し、交通事故ゼロの未来を作っていければと考えております」



