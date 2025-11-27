株式会社Fast Fitness Japan（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：山部清明）の中核事業であり、国内マスターフランチャイジーとして、全国直営店舗の運営及びフランチャイズ展開を行う24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」は、2025年5月に国内会員数100万人を突破いたしました。本日11月27日、会員数100万人突破を記念した「エニタイムYEAR」の第2弾企画として、会員様への感謝を込めた初の公式ファンミーティング「朝ジム部＆夜ジム部 Fan MEET UP！」を開催いたしました。本ファンミーティングを皮切りに、12月1日から、多様なライフスタイルにおけるトレーニングの習慣化を促すため、「朝ジムvs夜ジム」をテーマにしたSNSキャンペーンを展開いたします。

100万人の‟エニタイム愛”に応え第2弾へ！

初の公式ファンミ開催＆「朝ジム部・夜ジム部対決キャンペーン」でジム習慣を訴求

エニタイムフィットネスは、2025年5月の会員数100万人突破を受け、2025年を「エニタイムYEAR」と位置づけ、年間を通じて会員様との絆を深めるキャンペーンを展開しています。第1弾として実施した『100万人ストーリーズ・プロジェクト』 では、会員様のリアルな‟エニタイム愛”にまつわるエピソードを募集。寄せられたストーリーを基にしたマンガやショートドラマはSNSなどを通じて大きな反響を呼び、大変好評をいただきました。 この度、第1弾の好評を受け、エニタイムフィットネスを「ライフモチベートプレイス」として日々ご活用いただいている会員様同士の交流を深める場として、初の公式ファンミーティング「朝ジム部＆夜ジム部 Fan MEET UP！」を開催いたしました。

＜「朝ジム部＆夜ジム部 Fan MEET UP！」について＞

趣旨：エニタイムフィットネスを習慣的に利用している会員同士の交流を深め、「朝ジム」「夜ジム」それぞれの価値や共感ポイントを再発見する場とすること。また、朝・夜を問わず多様なライフスタイルにフィットするトレーニングの魅力を広く発信し、トレーニングのさらなる「習慣化」を後押しすること。プログラム：・オープニング＆ブリーフィング・ウォームアップ・朝ジム部／夜ジム部によるテーブルワーク・朝ジム部／夜ジム部の『公式ポスター』制作と完成したポスターのプレゼンテーション参加者：エニタイムフィットネス会員様 22名（朝ジム派 11名、夜ジム派 11名） ファンミーティングでは、参加者が「朝ジム部」「夜ジム部」に分かれ、「朝ジム」「夜ジム」それぞれの魅力をアピールする『公式ポスター』を作成しました。全国のエニタイムフィットネス会員の皆様から事前に寄せられたアンケートの声をもとに、各チームで協議し、コピーや画像を選定してポスターが完成しました。本イベントで作成した『公式ポスター』は12月1日から開始するSNSキャンペーンでも実際に使用されます。イベントに直接ご参加いただけない会員様にもこのキャンペーンを通じて、「エニタイムYEAR」を一緒に盛り上げ、楽しんでいただきたいと考えています。

＜SNSキャンペーン概要＞

タイトル：『朝ジム部・夜ジム部対決キャンペーン』期間：12月１日（月）～12月15日（月）※予定内容:公式Xにて、「朝ジム派」または「夜ジム派」のどちら派かを問う企画や「朝ジム」「夜ジム」それぞれの魅力を募集するような企画を展開します。投稿をしていただいた方に、抽選で豪華景品が当たります。※詳細は下記をご確認ください。キャンペーンURL：https://www.anytimefitness.co.jp/lp-anytimeyear/morning_or_night/

全国1200店舗超の規模を力に。継続的な全国プロモーションで“会員増加サイクル”を構築

当社は、全国1,200店舗を超える店舗網という「規模の経済」を活かした全国プロモーションを展開しており、これが認知拡大と新規入会を促進する会員増加の好循環を構築しています。今年6月に実施したプロモーション に続き、12月からも継続してTVCM、Web広告、SNSなどを連動させた全国プロモーションを展開いたします。 エニタイムフィットネスは、今後もフィットネスジムのリーディングブランドとして、皆様の自己実現をサポートする「ライフモチベートプレイス」 であり続けるため、トレーニングの習慣化を促す様々な取り組みを推進してまいります。

Fast Fitness Japan X公式アカウント

株式会社Fast Fitness Japan広報・IR公式アカウントです。最新ニュースやIR関連情報を中心に、企業情報全般をお届けします。

ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）とは

https://x.com/FastFitness_jp

エニタイムフィットネスは、米国発祥のフィットネスジム・フランチャイズであり、現在では世界5,000店舗以上を展開しています。日本では、2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとして、全国1,200店舗以上を展開し、会員数100万人を突破しました。

Fast Fitness Japanについて ＜東京証券取引所プライム市場 証券コード : 7092＞

https://www.anytimefitness.co.jp/

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）代表者：代表取締役社長 山部 清明所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F設 立：2010年5月21日https://fastfitnessjapan.jp/

https://fastfitnessjapan.jp/