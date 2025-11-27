【仙台ロイヤルパークホテル】ジャズナイト×ガーデンライトアップ

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

仙台ロイヤルパークホテル（所在地：仙台市泉区寺岡6-2-1、総支配人：岩松 俊樹）は、2026年2月7日(土)に、冬のガーデンライトアップと音楽を融合した特別イベント「幻想的なライトアップ煌めく、ひかりの森 ジャズナイト」を開催いたします。

開業30周年を記念し開催している、ホテルの象徴であるガーデンを舞台に彩られたライトアップを眺めながら、ジャズの生演奏とともに味わう、シェフ特製のディナーコース。五感で楽しむ“一夜限りの特別な夜”をお届けいたします。

■幻想的なライトアップ煌めく「ひかりの森」 ジャズナイト

日時：2026年2月7日（土）17:30～19:30（受付17:00～）

場所：ガーデンバンケット「モン シェリー」

料金：お一人様 16,000円（ディナーコース・フリーフロー・ジャズ生演奏）

予約：前日18:00まで

URL：https://www.srph.co.jp/pickup/fm8gew4zc4/

【シェフ特製ディナーコース】

食前の一皿

宮城県産『銀鮭』と真鯛のカルパッチョ 苺とフランボワーズビネガーのドレッシング

山形県 舟形町産『マッシュルーム』のポタージュ 合鴨スモーク添え

白身魚と有頭エビのポワレ ブイヤベースソース

牛肉の赤ワイン煮込み トリュフ入りマッシュポテト添え

苺スイーツ盛合せ

コーヒー または 紅茶

【フリーフロー】

スパークリングワイン・白ワイン・赤ワイン・カクテル・ソフトドリンクなど

【プログラム】

17:00～ 受付開始

17:30～ お食事スタート

～ジャズ生演奏 1stステージ～

19:00～ デザートタイム

～ジャズ生演奏 2ndステージ～

19:30 おひらき

※ジャズ生演奏はベース＆キーボードにてお届けいたします。

※料金には消費税・サービス料が含まれます。

※画像は全てイメージです。

※内容は変更になる場合がございます。

仙台ロイヤルパークホテルについて

1995年開業以来、伝統とホスピタリティを受け継ぎ、時代に合わせたサービスをご提供する都市型リゾートホテルです。宿泊、レストラン、宴会婚礼のほか、立地を活かしたアクティビティも体験いただけます。気軽に、ちょっと贅沢に「仙台リゾートステイ」をコンセプトに、ヨーロッパの趣と杜の都を感じる非日常空間の中、心地よい加減のサービスと笑顔でお客様をお迎えいたします。

所在地：仙台市泉区寺岡6-2-1

客室数：110室

館内施設：レストラン、ラウンジ、宴会場、チャペル

神殿、エステサロン、美容室、写真室、衣裳室

アクセス：東北自動車道 泉ICから約10分

泉PAスマートIC(ETC専用)から約5分

無料駐車場220台

仙台駅から無料シャトルバスあり

URL：https://www.srph.co.jp/

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に23ホテル・5,390室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、2025年1月に公開した新指針【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。