伊禮門 悟の著書をテーマにした「夢を後押しする」応援ソングが誕生！ c-dra、新曲「夢を追う君たちへ～夢が人生を創る～」リリース！ ～2025年11月25日より主要音楽配信サイトにて配信開始～
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）は、Nii Music所属アーティスト・c-draによる新シングル「夢を追う君たちへ～夢が人生を創る～」を、2025年11月25日より全世界同時配信を開始いたしました。
本作は、音楽プロデューサー・伊禮門 悟の著書『夢を追う君たちへ～夢が人生を創る～』をテーマに制作された楽曲です。同書は、著者自身の経験をもとに「夢を持つことの大切さ」や「夢を叶えるための具体的な思考法」を伝える内容で、多くの若者に向けたメッセージが込められています。
特に重要なキーワードとして語られているのが、「情報を得て、選択肢を知ること」。
選択肢を知らなければ目標を設定することもできず、正しい道を選ぶこともできない。逆に、選択肢が増えることで新たな才能に気づき、人生の可能性が広がっていく。――そんなメッセージが、本楽曲の歌詞とサウンドにも色濃く反映されています。
著者である伊禮門自身、荒れた少年時代を過ごしながらも「海上保安官になる」という夢をきっかけに人生を大きく転換させました。前著『遠回りしても大丈夫。』にも描かれたその経験は、本書・本楽曲に共通する“夢は人生を変える力を持っている”という信念の源となっています。
■配信情報
https://linkco.re/QcYr27Z8?lang=ja
タイトル：夢を追う君たちへ～夢が人生を創る～
アーティスト：c-dra
作詞・作曲・プロデューサー：伊禮門 悟
配信開始日：2025年11月25日（火）
配信プラットフォーム：Apple Music、Spotify、Amazon Music 他 全世界主要配信サイト
■アーティスト プロフィール
https://www.tunecore.co.jp/artists?id=1059478〈=ja
c-draの透明感ある歌声とメロディラインによって、「夢を追うすべての人の背中を押す」応援ソングとして完成しました。
本楽曲は、未来に向かって挑戦する若い世代をはじめ、多くの人にポジティブなエネルギーを届ける作品となっています。
＜伊禮門 悟 プロフィール・制作実績＞
■制作実績
2024年10月18日 Sparkling Night／小町結乃 作曲担当
2024年11月15日 マックス探検隊／小町結乃 作曲担当
2024年12月16日 Silent Christmas／小町結乃 作曲担当
2025年2月11日 下町物語／小町結乃 作曲担当
2025年2月12日 HOMETOWN／小町結乃 作曲担当
2025年6月2日 餓鬼じゃん／重永 怜哉 プロデュース
2025年8月29日 江ノ島ミッドサマー／江島 柚希 作詞・作曲担当
2025年11月12日 ネオ・ポジティブ／重永 怜哉 プロデュース
■著書
・『遠回りしても大丈夫。』（ファストブック／2024年2月29日発売）
・『夢を追う君たちへ ～夢が人生を創る～』（ファストブック／2025年5月30日発売）
＜購入ページ＞
・『遠回りしても大丈夫。』
https://www.amazon.co.jp/%E9%81%A0%E5%9B%9E%E3%82%8A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%82%E5%A4%A7%E4%B8%88%E5%A4%AB%E3%80%82-%E4%BC%8A%E7%A6%AE%E9%96%80%E6%82%9F/dp/4867281190?ref_=ast_author_mpb
・『夢を追う君たちへ ～夢が人生を創る～』
https://www.amazon.co.jp/%E5%A4%A2%E3%82%92%E8%BF%BD%E3%81%86%E5%90%9B%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%B8%EF%BD%9E%E5%A4%A2%E3%81%8C%E4%BA%BA%E7%94%9F%E3%82%92%E5%89%B5%E3%82%8B%EF%BD%9E-%E4%BC%8A%E7%A6%AE%E9%96%80%E6%82%9F/dp/4867281360
＜Nii Music運営会社＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
