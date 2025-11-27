伊禮門 悟の著書をテーマにした「夢を後押しする」応援ソングが誕生！ c-dra、新曲「夢を追う君たちへ～夢が人生を創る～」リリース！ ～2025年11月25日より主要音楽配信サイトにて配信開始～

伊禮門 悟の著書をテーマにした「夢を後押しする」応援ソングが誕生！ c-dra、新曲「夢を追う君たちへ～夢が人生を創る～」リリース！ ～2025年11月25日より主要音楽配信サイトにて配信開始～