ＳＯＭＰＯケアの「介護サービス情報サイト」をリニューアル！～初めての介護からサービス選びまで、優しくガイドするサイトへ～
ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長 鷲見 隆充、以下、「当社」）は本日、当社が運営するウェブサイト「介護サービス情報サイト」をリニューアルしましたのでお知らせします。
介護を必要とするすべての方をサポートし、初めて介護に向き合う方から、具体的な介護サービスをお探しの方まで、優しくガイドするサイトに刷新しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335416&id=bodyimage1】
「介護サービス情報サイト」 URL：https://www.sompocare.com/
１．背景と目的
日本における高齢化の進展に伴い、要支援・要介護認定者数は年々増加しており、多くの方が「家族の介護」という課題に直面する時代となっています。突然の状況に大きな不安や戸惑いを抱え、円滑な情報収集ができないケースは少なくありません。
このような状況を踏まえ、当社は介護サービスをお探しの方、特に「介護に初めて向き合うご家族」の視点を改めて重視しました。「初めての介護」で生じる不安や戸惑いに寄り添い、介護を必要とするご本人に合ったサービス選びまで安心して進めるよう優しくガイドするサイトとして、「介護サービス情報サイト」をリニューアルしました。
２．リニューアルのポイント
（１）スマートフォンでの使いやすさを最優先にしたサイトデザイン
近年、家族の介護を検討する世代を含め、幅広い層でスマートフォンの利用が一般化しており、 仕事や家事の合間、移動中など、時間や場所を選ばず情報を探したいというニーズも高まっています。
今回のリニューアルでは、このようなニーズに応えるため、スマートフォンでの使いやすさを最優先にしたデザインを採用しました。文字の大きさやボタンの配置などを全面的に見直し、誰でも迷わず操作しやすいサイトとなりました。
（２）はじめての介護に寄り添うコンテンツ
介護サービスを利用するまでの流れを紹介するコンテンツなど、介護が必要になったときに知っておきたい情報を充実させました。介護に初めて向き合うご家族が、介護の全体像を把握し、落ち着いて介護サービスの検討を始められるようサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335416&id=bodyimage2】
「はじめての介護」ページ
https://www.sompocare.com/contents/
（３）ブランドの魅力が直感的に伝わる、洗練された新デザイン
サイト全体の情報や機能の配置を最適化し、すっきりと見やすく探しやすい構成を実現しました。あわせて、デザイン面では写真やアイコンを効果的に使用することで、「ラヴィーレ」シリーズなど各ブランドが持つ、独自の魅力や提供価値を視覚的に分かりやすく伝えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335416&id=bodyimage3】
「ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ」ページ
https://www.sompocare.com/service/brand/laviere/
３．今後について
当社は今後も、ご利用いただく皆さまの声に真摯に耳を傾け、さらなる利便性の向上を目指し、ウェブサイトの継続的な改善とコンテンツの充実を図っていきます。
以上
配信元企業：SOMPOケア株式会社
配信元企業：SOMPOケア株式会社
