¡Ö¿¶¤ë¡×¤«¤é¡Ö²¡¤¹¤À¤±¡×¤Ø ¡½ Ê´Ëö¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¿¶¤é¤º¤Ëº®¤¶¤ë¡È¥È¥ë¥Í¡¼¥ÉÙøÙÂ¡É¤Ç¥à¥é&¥À¥Þ·Ú¸º¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥·¥§¥¤¥«¡¼¡×ÅÐ¾ì
macaful¡¿¥Þ¥ë¥Á¥·¥§¥¤¥«¡¼ MKS-1B-K
³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò(Âçºå»ÔÏ²Â®¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³²¼ ½Ó¼£)¤Ï¡¢macaful(¥Þ¥«¥Õ¥ë)¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥·¥§¥¤¥«¡¼¡×¤ò2025Ç¯12·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤äÀÄ½Á¤Ê¤É¥À¥Þ¤¬»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤Ê´Ëö¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¡¢¿¶¤é¤º¤Ë¼«Æ°¤ÇÙøÙÂ(¤«¤¯¤Ï¤ó)¤¹¤ëÅÅÆ°¥·¥§¥¤¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤ËÍøÍÑ¤¬Áý¤¨¤ëÊ´Ëö¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤ëÊý¤â¡¢ËèÆüÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¡¢ÈþÌ£¤·¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´ë²è¡¦³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç´ÊÃ±¤ËÙøÙÂ¤Ç¤¡¢¤¤áºÙ¤«¤¤Ë¢¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê°û¤ß¤´¤³¤Á¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹(¢¨)¡£¼ê¤Ç¿¶¤ë¤ï¤º¤é¤ï¤·¤µ¤ä¥À¥Þ¤ÎÌäÂê¤ò·Ú¸º¤·¡¢Ê´Ëö¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÈÍÑ¤¹¤ëÊ´Ëö¤Î¼ïÎà¡¢ÎÌ¡¢±ÕÂÎ¤Î²¹ÅÙ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¾ðÊó
¢£À½ÉÊÆÃÄ¹
£±¡Ë»È¤¤Êý¤Ï´ÊÃ±¡£¡É¥È¥ë¥Í¡¼¥ÉÙøÙÂ¡É¤Ç¼«Æ°¥ß¥Ã¥¯¥¹
»È¤¤Êý¤Ï´ÊÃ±¡¢
¡¥Ü¥È¥ë¤Ë±ÕÂÎ¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î½ç¤ÇºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤ë
¢ËÜÂÎ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¥Õ¥¿¤òÊÄ¤á¡¢ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤ÆÙøÙÂ¥¹¥¿¡¼¥È
£ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ´°À®¡ª
¤Î£³¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£ ¢¨¾Ü¤·¤¤»È¤¤Êý¤Ï¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Þ¥É¥é¡¼¤¬²óÅ¾¤·¥Ü¥È¥ëÆâ¤ËÎµ´¬(=¥È¥ë¥Í¡¼¥É)¤Î¤è¤¦¤Ê±²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡É¥È¥ë¥Í¡¼¥ÉÙøÙÂ¡É¤¬¡¢Ê´Ëö¤ò±ÕÂÎÁ´ÂÎ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤ä¤¹¤¯¤·¡¢¼ê¤Ç¿¶¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡¢¤è¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê(¢¨)¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥¤¥¯¤·¤Æ¤â¥À¥Þ¤¬»Ä¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ¸å¤À¤±Ê´¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¢¨»ÈÍÑ¤¹¤ëÊ´Ëö¤Î¼ïÎà¡¢ÎÌ¡¢±ÕÂÎ¤Î²¹ÅÙ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡Ë¼«Æ°¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê
ËÜÀ½ÉÊ¤ò»È¤¤¼«Æ°¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤È¡¢¼ê¤Ç¿¶¤Ã¤¿¾õÂÖ(°Ê²¼¡§¼êÆ°¥·¥§¥¤¥¯¡¢º¸¿Þ¡§¥Ï¥ó¥É¥·¥§¥¤¥¯)¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼êÆ°¥·¥§¥¤¥¯¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤ÊË¢¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Æ°¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÏË¢¤¬¤¤áºÙ¤«¤¯»Å¾å¤¬¤ê¡¢Ì£¤ï¤¤¤â¤è¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹(¢¨)¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ê¤Ç¿¶¤ë¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¤¿¤á¡¢Ã¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¼Ò»î¸³¾ò·ï¤Ë¤è¤ëÈæ³Ó¡Ê¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼»ÈÍÑ»þ¡Ë¡£
»ÈÍÑ¤¹¤ëÊ´Ëö¤Î¼ïÎà¡¢ÎÌ¡¢±ÕÂÎ¤Î²¹ÅÙ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡ËÌó140g¤Î·ÚÎÌÀß·×¡£¼«Âð¤Ç¤â³°½ÐÀè¤Ç¤â»È¤¨¤ë´¥ÅÅÃÓ¼°
À½ÉÊ¼ÁÎÌÌó140g(ÅÅÃÓ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤)¤Î·ÚÎÌ¤«¤Ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£
´¥ÅÅÃÓ¼°¤Ê¤Î¤Ç½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÉÔÍ×¡£´¥ÅÅÃÓ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤ÇÊ´Ëö¥É¥ê¥ó¥¯¤òËèÆü¤Î½¬´·¤È¤·¤Æ°û¤àÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¾ðÊóURL
https://digitalpr.jp/table_img/2877/123482/123482_web_2.png
À½ÉÊ¾ðÊó¡§
https://www.denkyosha.co.jp/business/original/housework/mixer/mks-1b.html
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÅ¶Á¼Ò¤Ï¡¢À¸³è²ÈÅÅ¤äÆüÍÑ»¨²ß¤Ê¤É¾ÃÈñ¼Ô¤Î¡Ö¤¯¤é¤·¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÄó°Æ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤Î³Ú¤·¤µ¤òºÆÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤è¤êË¤«¤Ç²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò
Âçºå»ÔÏ²Â®¶èÆüËÜ¶¶Åì£²ÃúÌÜ£±ÈÖ£³¹æ DGËÜ¼Ò¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³²¼ ½Ó¼£
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.denkyosha.co.jp/
Ä¾±ÄEC¥µ¥¤¥È¡Ö²÷Å¬À¸³è´Û¡×¡§https://kaiteki.dg-hd.jp/
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX(µìTwitter)¡§https://x.com/denkyosha_info
¡Ô³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥¥ç¡¼¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÂçºå»ÔÏ²Â®¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÀ¥ °ìÏº¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É»Ô¾ì¡§8144¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Õ
¥Ç¥ó¥¥ç¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¡ÖËè⽇¤ò¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¡¢¤³¤³¤Á¤è¤¯¡×¤Î¤â¤È¡¢Ë¤«¤Ç²÷Å¬¤Ê⽣³è¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
