CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü¤¬¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈForbes JAPAN¼çºÅ¤ÎÂè1²ó¡ÖART & BUSINESS AWARD 2025¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¡×ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£
¥¢¡¼¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ´ë¶ÈÀïÎ¬¡¦ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡¢¼Â¹Ô¡¢È¯¿®¤Ê¤É·Ð±ÄÎÎ°è¤Ç¿·¤¿¤ÊÊÑ²½¤òµ¯¤³¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤ÆÁª½Ð
¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥¢¡¼¥È¤ÎÀ¸³èÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈForbes JAPAN¼çºÅ¤ÎÂè1²ó¡ÖART & BUSINESS AWARD 2025¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¡×ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖART & BUSINESS AWARD 2025¡×¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈForbes JAPAN¤Ë¤è¤ë¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥¢¡¼¥È¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê·ÐºÑÅª²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¢¥ï¡¼¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
Åö¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¥¢¡¼¥È¡ß¥Ó¥¸¥Í¥¹ÎÎ°è¤ËÃÎ¸«¤Î¤¢¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¼õ¾Þ´ë¶È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£150¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü¡Ê¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ´ë¶ÈÀïÎ¬¡¦ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡¢¼Â¹Ô¡¢È¯¿®¤Ê¤É·Ð±ÄÎÎ°è¤Ç¿·¤¿¤ÊÊÑ²½¤òµ¯¤³¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¡Ö¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¡×ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Å¹ÊÞ¡¦EC¤òÄÌ¤¸¤¿¥¢¡¼¥ÈÈÎÇä¡¦¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¡¢¥¢¡¼¥ÈÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢Â¾´ë¶È¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¶¨¶È¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ë¥¢¡¼¥È¤ò³Ë¤È¤·¤¿¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤âÀ®Î©¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤âÄ¹´üÅª¤Ê»ëºÂ¤Ç¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼ Corporate Strategy¡×ÉôÌç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¡¼¥È¤ÎÍ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ´ë¶ÈÀïÎ¬¡¦ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡¢¼Â¹Ô¡¢È¯¿®¤Ê¤É·Ð±ÄÎÎ°è¤Ç¿·¤¿¤ÊÊÑ²½¤òµ¯¤³¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î´ð½à¤ò¤â¤È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¡¼¥È¤ÎÍ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤ò³è¤«¤·¤¿Îà¤ò¸«¤Ê¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼èÁÈ¤«
·Ð±Ä¥ì¥Ù¥ë¤ÇÌÜÉ¸¡¦»ØÉ¸¤ÎÀßÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢´ë¶ÈÆâ³°¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
Ã±È¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ÑÂ³Åª¤Ê¼èÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤ä¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼èÁÈ¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«
¡ÖART & BUSINESS AWARD 2025¡×
¼çºÅ¡Ã·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¦Forbes JAPAN
¼ø¾Þ¼°¡Ã2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÖFUTURE VISION SUMMIT 2025¡×Æâ¤Ç³«ºÅ
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ãhttps://forbesjapan.com/feat/art-business-award2025/
ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ÃART & BUSINESS AWARD 2025»öÌ³¶É
art_and_business_award@linkties.com
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü¤Ï¡¢´ë²è²ñ¼Ò¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ë´ë²è½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¡¼¥È¤ò¿È¶á¤Ë¤·¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Å¹ÊÞ´ë²è¤ä¥¢¡¼¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Î¼Â¶È·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç´ë²èÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.ccc-artlab.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü»ö¶ÈÉô ¹ÊóÃ´Åö
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§cccal.dm@ccc.co.jp
