2031年に54億米ドルへ成長する世界のアロマセラピー製品市場：CAGR9％が導くウェルネス需要の拡大
世界のアロマセラピー製品市場は、2022年の25億米ドルから2031年には54億米ドルへと急拡大する見通しであり、2023年から2031年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）9％で安定的に成長すると予測されています。この堅調な成長の背景には、世界的なウェルネス志向の高まり、ライフスタイル病の増加、そして自然由来製品への需要の強まりが挙げられます。特にパンデミック以降、心身のバランスを整えるセルフケアの重要性が見直され、アロマセラピーを取り入れる家庭や企業が増加しています。こうした社会的変化が、今後も同市場の成長を支える重要な原動力となっています。
アロマセラピーの役割：心身の調和をもたらす自然療法
アロマセラピーは、植物由来のエッセンシャルオイルを用いて心身を癒すホリスティック療法として世界的に普及しています。ラベンダーやマンダリン、ローズなどの香りは、リラックス効果やストレス軽減作用、気分を高める効果が科学的にも示されており、自然療法として医療・スパ・美容分野まで幅広く活用されています。多忙なライフスタイルの中で自宅で簡単に取り入れられることも人気を後押しし、ディフューザー、オイルブレンド、アロマキャンドルなどの関連製品市場が急速に拡大しています。
さらに、アロマセラピーは単なるリラクゼーションを超え、睡眠改善、集中力向上、免疫力サポートなど目的に合わせた使用法が増え、多様化する消費者ニーズに応える新製品の開発が加速しています。自然成分への信頼性の高まりも相まって、アロマセラピーは今後もウェルネス分野における主要カテゴリーとして存在感を強めると考えられます。
市場成長を支える主要ドライバー：自然志向ブームとメンタルヘルス需要
アロマセラピー製品市場の成長を後押しする最も大きな要因は、消費者の自然志向・オーガニック志向の高まりです。化学成分を使用しないエッセンシャルオイルや植物抽出物は、安全かつ効果が期待できる製品として幅広い年代に支持されています。また、世界的なメンタルヘルス課題の深刻化に伴い、ストレス緩和や睡眠改善を目的としたセラピー製品の需要が増加しています。
さらに、デジタル化の浸透によりスマートディフューザーやIoTと連動した芳香デバイスが登場し、テクノロジーとウェルネスを融合させた新しい市場が形成されつつあります。これにより、従来のオイル中心の市場から、ライフスタイル全体に寄り添う包括的なアロマセラピー製品市場へと進化しています。
地域別動向：北米・欧州・アジア太平洋の需要拡大
地域別に見ると、北米はウェルネス文化の浸透や高い購買力を背景に、アロマセラピー製品市場を牽引しています。欧州では天然由来原料に対する規制が厳しく、安全性と品質に対する意識が高いため、高付加価値製品が特に好まれます。
一方、アジア太平洋地域では急速な都市化、所得向上、そして美容・健康意識の高まりを背景に、市場の拡大スピードが最も速い地域として注目されています。中国、日本、韓国などではアロマセラピー文化が急速に浸透し、スパやマッサージ産業との連動によって製品需要がさらに高まっています。
