【新発売】　チョコレートとコーヒーのビターな出会い『ビターカフェショコラ』

写真拡大 (全3枚)

全国の「KEY’S CAFÉ」にて12月4日（木）より順次発売

キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、全国で展開する「KEY’S CAFÉ」にて冬限定のドリンク『ビターカフェショコラ』を12月4日（木）から順次発売します。













『ビターカフェショコラ』は、ココアを加えたチョコレートドリンクにエスプレッソを組み合わせた冬限定ドリンクです。トップにはチョコレートクリームとカール状チョコをトッピング。チョコレートの芳醇な甘さの中にほろ苦さを感じる、大人な味わいに仕上げています。メニューはホット・アイス・フローズンの3種類をラインアップ。クリスマスはもちろん、バレンタインシーズンにもぴったりな一杯です。

　

キーコーヒーは、創業からの105年間で培ってきた技術とノウハウを活かし、「KEY’S CAFÉ」を通じて地域を元気にするメニューをお届けしてまいります。

■販売店舗例

https://digitalpr.jp/table_img/2715/123163/123163_web_1.png

※一部取り扱いのない店舗がございます。また、販売価格、販売期間は店舗によって異なります。

※販売店舗につきまして、詳しくは下記アドレスまでお問い合わせください。

本件に関するお問合わせ先

キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 郄木・岡田

（TEL 03-5400-3069/Email key1@keycoffee.co.jp）

関連リンク

関連リリース

https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_251127

KEY’S CAFÉ（キーズカフェ） 店舗情報

https://www.keycoffee.co.jp/store/keyscafe/