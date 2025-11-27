こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【新発売】 チョコレートとコーヒーのビターな出会い『ビターカフェショコラ』
全国の「KEY’S CAFÉ」にて12月4日（木）より順次発売
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、全国で展開する「KEY’S CAFÉ」にて冬限定のドリンク『ビターカフェショコラ』を12月4日（木）から順次発売します。
『ビターカフェショコラ』は、ココアを加えたチョコレートドリンクにエスプレッソを組み合わせた冬限定ドリンクです。トップにはチョコレートクリームとカール状チョコをトッピング。チョコレートの芳醇な甘さの中にほろ苦さを感じる、大人な味わいに仕上げています。メニューはホット・アイス・フローズンの3種類をラインアップ。クリスマスはもちろん、バレンタインシーズンにもぴったりな一杯です。
キーコーヒーは、創業からの105年間で培ってきた技術とノウハウを活かし、「KEY’S CAFÉ」を通じて地域を元気にするメニューをお届けしてまいります。
■販売店舗例
https://digitalpr.jp/table_img/2715/123163/123163_web_1.png
※一部取り扱いのない店舗がございます。また、販売価格、販売期間は店舗によって異なります。
※販売店舗につきまして、詳しくは下記アドレスまでお問い合わせください。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 郄木・岡田
（TEL 03-5400-3069/Email key1@keycoffee.co.jp）
関連リンク
関連リリース
https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_251127
KEY’S CAFÉ（キーズカフェ） 店舗情報
https://www.keycoffee.co.jp/store/keyscafe/
