大阪ベイエリア・舞洲のガーデンリゾートホテル『The Day Osaka』では、冬の朝食ビュッフェ「冬のぬくもり朝食ビュッフェ」を、12月1日（月）～2月28日（土）の期間限定で提供します。焼きたてチーズの香ばしさが広がるチキングラタン、神戸ポークと冬野菜をじっくり煮込んだポトフ、スパイスの香りが食欲をそそる欧風舞洲カレーなど、湯気と香りに包まれる冬ならではのぬくもり朝食ビュッフェです。

湯気と香りで包む、冬のあたたかメニュー

チキングラタン

自家製ベシャメルソースのやさしいコクに、チーズの香ばしさが重なる冬の定番。とろりとしたソースと焼きたての香りが食欲を引き立てます。

神戸ポークポトフ

神戸ポークと冬野菜をじっくり煮込んだポトフ。素材の旨みをいかしたやさしい味わいが、体の芯から温めてくれます。

朝の定番も冬仕立てに

ホテル特製の欧風舞洲カレー

スパイスの香りと野菜の甘みが広がる、あたたかなホテル特製の欧風カレー。やわらかな辛さと深いコクで、一日のはじまりを元気にします。

和のやさしさで、ほっとひと息

海老にゅう麺と湯豆腐

海老の旨みが溶け込んだにゅう麺、出汁の香りが広がる湯豆腐など、体をやさしく温める和のメニューも充実。寒い朝にしみわたる味わいが、心まであたたかく包み込みます。

開催概要

《提供期間》2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）《会場》館内レストラン「The Day GRILL Osaka」《朝食タイム》7:00～10:00（最終入店 9:30）《内容》冬の味覚と温もりをテーマにした朝食ビュッフェ（ライブキッチン、温菜、スイーツなど）《料金》宿泊者 3,000円／一般客 3,300円 ※税込

https://theday.osaka/

【本件に関するお問い合わせ先】

The Day Osaka 〒554-0042 大阪市此花区北港緑地2-3-75・公式サイト https://theday.osaka/ ・06‐6460‐6688（受付時間9：00～21：00）広報担当：大角（おおすみ）maishima_pr@castlehotel.co.jp