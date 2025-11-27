希少な編み機と熟練の職人による靴下づくりを続ける株式会社創喜（所在地：奈良県北葛城郡広陵町、代表取締役：出張耕平）は、2025年11月28日（金）、軽いのに驚くほどあたたかいキッドモヘアソックス『SOUKI SOCKS / FEATHER-フェザー- キッドモヘア』を発売いたします。細くしなやかな“キッドモヘア”をたっぷり使い、ふんわりとした起毛加工で仕上げた、冬に心地よい一足です。クリスマスギフトや年末年始の帰省土産にもおすすめのアイテムです。

■ ふわっふわの感触と軽さを生む、キッドモヘア

『FEATHER - キッドモヘア』は、希少性の高いキッドモヘアを贅沢に編み立て、仕上げにやさしい起毛加工を施すことで、思わず触れたくなる “ふわっふわ” の感触を引き出したソックスです。細くしなやかな繊維が空気を含むことで生まれる軽さと保温性が特長で、見た目のボリューム感に反して履き心地はとても軽やか。長時間の着用でもストレスが少なく、幅広い年代の方におすすめしやすい一足です。

■ ヴィンテージ編み機が編む、空気を含んだ暖かさ

やわらかく上品な光沢をもつキッドモヘアを、創喜が大切に使い続けてきたローゲージのヴィンテージ編み機で、一足一足丁寧に編み上げています。空気をふくませながら編むことで、蒸れにくく、足元をふんわりした暖かさで包み込みます。なめらかで心地よい肌触りは、冷える冬の日常を心地よくさせてくれます。カジュアルスタイルから冬のきれいめコーデまで、幅広く合わせていただけます。

■ 冬のギフトに“暖かさを贈る”一足

ふわっふわのキッドモヘアをふんだんに使った本商品は、“暖かさを贈るギフト”として、クリスマスプレゼントなどの贈り物にぴったり。特別な冬の思い出づくりにふさわしい、足元も心も暖まるソックスです。※素材の特性上、取扱いにはご注意ください。

■商品概要

商品名：『SOUKI SOCKS / FEATHER-フェザー- キッドモヘア』発売日：2025年11月28日（金）カラー：ホワイト／ベージュ／グレー／ピンク／ブルーサイズ：・Sサイズ（22～24cm）総丈：約22cm・Mサイズ（25～27cm）総丈：約25cm混率：モヘア50％、ナイロン37％、ウール13％価格：3,520円（税込）お取り扱いについて：デリケートな素材のため、必ず手洗いをお願いします。裏返してぬるま湯でやさしく押し洗いし、毛並みを整えて平らに干すのがおすすめです。摩擦や熱に弱いため、洗濯機や乾燥機は使用しないでください。また、フローリングなど滑りやすい場所ではご注意ください。・SOUKI直営ファクトリーショップ「S.Labo」・SOUKI公式オンラインストア https://www.souki-socks.jp/?pid=188778632※本商品のお取り扱いをご希望の法人・小売店様は、SOUKIのHPよりお問い合わせください。

■株式会社創喜について

株式会社創喜は、「日本一ワクワクする靴下工場」をビジョンに掲げ、希少な編み機と職人技を生かしたものづくりを続けています。1927年に創業し、靴下の産地である奈良県広陵町で100年近く靴下を作り続けてきたソックスファクトリーです。「扱える職人がごくわずか」ともいわれる、珍しい国産のヴィンテージ靴下編機を大切に修理しながら使い続け、特に編み目が大きくふっくらとしたローゲージ靴下づくりには定評があります。丁寧に、こだわりをもって靴下をつくるだけでなく、靴下を楽しむさまざまな体験を生み出し、日常をより豊かにする挑戦を続けています。

■本件に関する報道関係者からのお問合せ先

こちらのプレスリリース・くつ下のOEMやオリジナル商品に関して気軽にお問い合わせください。商号：株式会社 創喜代表取締役社長：出張耕平広報担当：中川所在地：〒635-0824 奈良県北葛城郡広陵町疋相6-5設立：1927年事業内容：くつ下・アームカバーを始めとしたニット製品の企画製造・販売TEL：0745-55-1501（平日9：30～17：00）FAX：0745-55-1502MAIL：info@souki-knit.jp

https://www.souki-knit.jp/