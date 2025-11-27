北海道で飲食を運営している株式会社ルーキーファーム(北海道帯広市、代表取締役：加藤 祐功、以下ルーキーファーム)が帯広で展開する「焼肉の虎」にて2025年12月1日から2025年12月25日までの期間限定「焼肉の虎のクリスマス」を開催いたします。この期間中にしか味わうことのできない商品を提供いたします。









■焼き肉の虎のクリスマスについて

クリスマス期間中にしか提供を行わないメニューや来店予約にて無料でプレゼント等、焼き肉の虎にてクリスマスを楽しんでいただけるラインナップをご用意しております。





1 「シャンメリー」のプレゼント

1組様1本を無料でプレゼントいたします。事前にご予約いただいたお客様に限ります。

※ご来店前日までのご予約まで





2 「特上和牛ミスジステーキ 1,580円（税込1,738円）」

北海道産和牛の希少部位「ミスジ」を使用。旨味あふれるミスジを厚切りにしてステーキとしてご提供致します。クリスマスの特別な日のご馳走としていかがでしょうか？





特上和牛ミスジステーキ





■個室に関して

家族、恋人、ご宴会、お子様連れのキッズルーム、一人焼肉でもご利用可能な個室をご用意しております。





※事前予約可能です。また、当日来店でもお部屋があいていればご案内は可能でございます。





本店





■焼肉の虎について

北海道十勝の「焼肉の虎」は北海道、十勝の食材を中心としたメニューを提供する、株式会社ルーキーファームが運営する個室焼肉店です。チルド管理のお肉や全部屋個室、無料ソフトドリンクバーなど各種サービスも充実した焼肉店で焼肉だけではなく、サイドメニュー、デザートメニューも充実しています。





木野店





■会社概要

商号 ： 株式会社ルーキーファーム

代表者 ： 代表取締役社長 加藤 祐功

所在地 ： 〒080-0015 北海道帯広市西5条南34丁目12番地

設立 ： 1978年10月

事業内容 ： 飲食店舗並びに物販店舗運営

(フランチャイズブランド及び直営ブランド)

資本金 ： 5,000万円