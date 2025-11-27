八王子市内8ヶ寺で構成する八王子七福神めぐりは、令和8年(2026年)新年より名称を「八王子八福神めぐり」に変更し、全面リニューアルいたします。

また、八王子蒸留所との初コラボレーションによる限定クラフトジン「八福神-はちふくジン-」を12月1日より発売します。





新デザイン





■リニューアルの概要

令和8年は「令和"八"年」「"八"王子」「"八"福神」と、末広がりの"八"が三つ重なる縁起の良い年となります。この機に、長年親しまれてきた「八王子七福神めぐり」の名称を「八王子八福神めぐり」へ刷新。あわせて各種印刷物・パンフレットのデザインを統一し、八福神としてのブランドイメージを確立します。





パンフレット表面





パンフレット裏面





■主な変更点

・名称変更

「八王子七福神めぐり」→「八王子八福神めぐり」

・デザイン統一

チラシ・ポスター・パンフレット等のビジュアルを一新

・こども八福神めぐりにクラフト要素を追加

小学生以下対象の無料スタンプラリーに、新たにクラフト宝船づくりを導入。完走者にはごほうびを進呈。





こども八福神めぐり表面(スタンプ押印イメージ)





こども八福神めぐり裏面





こども八福神めぐり宝船完成イメージ





■八王子蒸留所コラボ「八福神-はちふくジン-」

八王子初のクラフトジン蒸留所「八王子蒸留所」との特別コラボレーションにより、オリジナルラベルのクラフトジンを八王子市内限定300本で販売します。





コラボジン





商品名 ： 八福神-はちふくジン-

価格 ： 3,300円(税込)

発売日 ： 2025年12月1日

販売場所： JR八王子駅周辺の土産店および市内セレクトショップ

(はちまるステーション、802 SKY SHOP、四季の桜など)









■令和8年新年「八王子八福神めぐり」開催概要

期間 ： 令和8年1月1日(木)～1月10日(土)午前9時～午後5時

※10日以降も受付可能ですが、寺院によっては法務により

受付が難しい日もあります。

参加寺院 ： 8ヶ寺(吉祥院・本立寺・金剛院・善龍寺・傳法院

了法寺・信松院・宗格院)

所要時間 ： 徒歩約3時間・自転車約2時間・車約2時間(駐車場の無い寺院も

ございますので、HPの各寺院ページよりご確認ください。)

頒布品 ： 色紙(300円)、色紙御朱印(200円)、絵馬(300円)、

御朱印(500円)ほか

特典 ： 7年分の完走色紙を集めると「金の色紙」を進呈

公式サイト： https://hachihukujin.net/





金色紙





■参考情報

令和6年度実績：参拝者数14,307名、色紙参加者数6,494名