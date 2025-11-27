八王子の新年行事「七福神めぐり」が令和8年より 「八福神めぐり」へ全面リニューアル ― 八王子蒸留所コラボの限定クラフトジンも12月1日発売
八王子市内8ヶ寺で構成する八王子七福神めぐりは、令和8年(2026年)新年より名称を「八王子八福神めぐり」に変更し、全面リニューアルいたします。
また、八王子蒸留所との初コラボレーションによる限定クラフトジン「八福神-はちふくジン-」を12月1日より発売します。
新デザイン
■リニューアルの概要
令和8年は「令和"八"年」「"八"王子」「"八"福神」と、末広がりの"八"が三つ重なる縁起の良い年となります。この機に、長年親しまれてきた「八王子七福神めぐり」の名称を「八王子八福神めぐり」へ刷新。あわせて各種印刷物・パンフレットのデザインを統一し、八福神としてのブランドイメージを確立します。
パンフレット表面
パンフレット裏面
■主な変更点
・名称変更
「八王子七福神めぐり」→「八王子八福神めぐり」
・デザイン統一
チラシ・ポスター・パンフレット等のビジュアルを一新
・こども八福神めぐりにクラフト要素を追加
小学生以下対象の無料スタンプラリーに、新たにクラフト宝船づくりを導入。完走者にはごほうびを進呈。
こども八福神めぐり表面(スタンプ押印イメージ)
こども八福神めぐり裏面
こども八福神めぐり宝船完成イメージ
■八王子蒸留所コラボ「八福神-はちふくジン-」
八王子初のクラフトジン蒸留所「八王子蒸留所」との特別コラボレーションにより、オリジナルラベルのクラフトジンを八王子市内限定300本で販売します。
コラボジン
商品名 ： 八福神-はちふくジン-
価格 ： 3,300円(税込)
発売日 ： 2025年12月1日
販売場所： JR八王子駅周辺の土産店および市内セレクトショップ
(はちまるステーション、802 SKY SHOP、四季の桜など)
■令和8年新年「八王子八福神めぐり」開催概要
期間 ： 令和8年1月1日(木)～1月10日(土)午前9時～午後5時
※10日以降も受付可能ですが、寺院によっては法務により
受付が難しい日もあります。
参加寺院 ： 8ヶ寺(吉祥院・本立寺・金剛院・善龍寺・傳法院
了法寺・信松院・宗格院)
所要時間 ： 徒歩約3時間・自転車約2時間・車約2時間(駐車場の無い寺院も
ございますので、HPの各寺院ページよりご確認ください。)
頒布品 ： 色紙(300円)、色紙御朱印(200円)、絵馬(300円)、
御朱印(500円)ほか
特典 ： 7年分の完走色紙を集めると「金の色紙」を進呈
公式サイト： https://hachihukujin.net/
金色紙
■参考情報
令和6年度実績：参拝者数14,307名、色紙参加者数6,494名