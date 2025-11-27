ファンケル×肉汁餃子のダンダダンと共催で「子ども食堂」を10月30日に開催

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、株式会社NATTY SWANKYホールディングスの子会社である株式会社ダンダダン（本社:東京都新宿区、代表取締役社長:井石 裕二、以下「ダンダダン」）と共催し、10月30日(木)に「肉汁餃子のダンダダン」調布総本店で「子ども食堂」を開催しました。当社とダンダダンによる「子ども食堂」の共催は今回が初めてで、当日は小学生以下のお子様12人と保護者5人にご参加いただきました。

当社は2023年より、当社で販売する発芽米や青汁を活用し、子どもやその周囲の地域の方々に向けて、食や栄養に関する知識の習得と、バランスの良い食を選ぶ力を育む食育活動を推進しています。将来に向けた健やかな身体づくりや将来の健康につながる社会貢献の実現を目指しています。

ダンダダンは「粋で鯔背な店づくり」を理念に、2011年の東京都調布市での創業以来、餃子とビールを主役にゆっくり楽しめる店づくりを追求し、現在は全国で「肉汁餃子のダンダダン」を運営しています。当社は同社の理念に賛同し、今回の取り組みを共に実施しました。

※掲載している写真はすべて承諾を得て使用しています。

【開催内容について】

当日は、はじめに栄養の基礎を楽しく学ぶ「ファンケル食育講座」を実施し、続けて学んだ内容を実際の食事で振り返る「ダンダダンお食事タイム」の流れで進行しました。

ファンケル食育講座では、ダンダダンオリジナルの紙芝居を用い、餃子の栄養をテーマに子どもたちと対話しながら学びを深めました。餃子の材料に含まれる栄養素として、「体をつくる赤（肉）」「エネルギーのもととなる黄（餃子の皮）」「体の調子を整える緑（キャベツ・ニラ）」を紹介。さらに、野菜の王様とも呼ばれるケールと、そのケールを使った「ファンケル ケール青汁」について、1杯に1日分の緑黄色野菜量に相当するケール生葉120gを使用し、手軽に野菜不足を補えることを説明しながら、野菜やケールに関するクイズを実施しました。

ダンダダンお食事タイムでは、餃子ライスセット（肉汁焼餃子6個／ごはん／温泉玉子／スープ）と、ジュースなどで割ったファンケルのケール青汁を試飲していただき、子どもたち同士で会話を楽しみながら食事をしました。参加者からは、「紙芝居やクイズで栄養を学べて楽しかった」「餃子も青汁もおいしくて満足した」などの声が寄せられました。

当社は今後も、「健やかな暮らし」の実現に向けて、「基本栄養の適切な摂取」への貢献を大切にし、さまざまなサステナビリティ活動を推進してまいります。

【参考】

■肉汁餃子のダンダダンとは

2011年1月に東京都調布市にオープンした、元祖肉汁餃子のお店です。

「街に永く愛される、粋で鯔背な店づくり～期待以上が当り前､ それが我等の心意気～」を理念に掲げ、一時の繁盛ではなく、その街の人々に永く愛される店づくりに努めています。

研究に研究を重ね、1年以上をかけてつくりあげたダンダダンの餃子は、年間2000万個以上を売り上げる看板商品で、老若男女問わず多くの方に召し上がっていただいています。

■ファンケル「ケール青汁」について

契約農家で丁寧に栽培されたこだわりの国産ケールを100％使用。毎日の食事で不足しがちなビタミンやミネラル、食物繊維など、ケールのさまざまな栄養を凝縮。化学農薬不使用で、冷凍・粉末タイプなどがあります。不足しがちな栄養を補い、野菜不足にも役立ちます。

◇URL ： https://www.fancl.co.jp/aojiru/index.html