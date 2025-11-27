株式会社カンゼン（東京都千代田区）は、『世界一やさしい ウイスキーの味覚図鑑』に続く第2弾として、日本酒を愛する人から初心者まで楽しめる『世界一やさしい 日本酒の味覚図鑑』を12月2日に発売します。本書は約1000銘柄を研究した酒ブロガーが、アイコンを活用し誰にでも分かる言葉で日本酒の味わいを表現。モダンからクラシック、冷酒から熱燗まで、幅広い日本酒文化を網羅した一冊です。

株式会社カンゼン（東京都千代田区）は、ロングセラー『世界一やさしい ウイスキーの味覚図鑑』につづくお酒の味覚図鑑第2弾である『世界一やさしい 日本酒の味覚図鑑』（神奈川健一 著、山本祥子 イラスト）を12月2日に刊行いたします。

「79本（モダン）×3（香り・味・ペアリング）」と「51本（クラシック）×3（冷酒・常温・熱燗）」の味覚を大衆に寄り添う言葉で表現!!

いまや世界に誇れる“ザ晩酌酒”日本酒の味覚がわかれば、食卓に並べるべき肴がおのずと見えてくる――。本書は、高級酒からカップ＆パック酒、飲み方（冷酒・常温・熱燗）プラス「合う肴」まで、約1000銘柄の日本酒を嗜んだ酒ブロガーが「79本（モダン）×3（香り・味・ペアリング）」と「51本（クラシック）×3（冷酒・常温・熱燗）」の味覚を、「味覚アイコン」と「肴アイコン」を駆使しながら大衆に寄り添う言葉で表現した、これまでにない世界一やさしい日本酒図鑑です。

サンプルページ

Contents

はじめに本書の読み方味覚アイコン＆肴アイコン一覧壱 モダン・エレガントモダン・エレガント・マトリクス／陸奥八仙 ピンクラベル 吟醸／赤武 純米酒 NEWBORN／赤武 SNOW EXTRA／赤武 SAKURA／雪の茅舎 美酒の設計 純米吟醸 生酒／稲とアガベ 交酒 花風／楯野川 純米大吟醸 清流／SAKE HUNDRED 百光／くどき上手 スーパーくどき上手 純米大吟醸 改良信交30％／栄光冨士 純米大吟醸 無ろ過生原酒 菫艶威吹／栄光冨士 純米大吟醸 熟成蔵隠し／十四代 中取り大吟醸／十四代 吟撰／飛露喜 特別純米 生詰／大盃 Macho 純米雄町80％生酒／甲子 純米吟醸 甲子林檎／たかちよ 青 おりがらみ火入／加茂錦 荷札酒 黄水仙 純米大吟醸／満寿泉 貴醸酒／黒龍 八十八号／九頭竜 貴醸酒／信州亀齢 純米 ひとごこち／澤の花 Beau Michelle／醸し人九平次 純米大吟醸 山田錦／醸し人九平次 純米大吟醸 雄町／作 雅乃智 純米吟醸／作 インプレッションN 純米大吟醸原酒／菊正宗 しぼりたてギンパック／紀土 純米大吟醸／雨後の月 大吟醸 月光／UGO NIMBUS／獺祭 純米大吟醸45／獺祭 純米大吟醸 磨き三割九分／獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分／獺祭 純米大吟醸45 にごりスパークリング／雁木 スパークリング純米大吟醸 発泡にごり生原酒／大嶺 3粒 山田錦／亀泉 純米吟醸生原酒CEL-24／鍋島 純米吟醸 赤磐雄町生酒コラム1 「辛口の日本酒」は問題だらけ!?弐 モダン・シックモダン・シック・マトリクス／上川大雪 純米吟醸 吟風／田酒 特別純米 山田錦／陸奥八仙 ISARIBI 特別純米 火入れ／陸奥八仙 夏どぶろっく 純米活性にごり生酒／酉与右衛門 特別純米 無ろ過生原酒 吟ぎんが／一ノ蔵 発泡清酒 すず音／一白水成 純米吟醸 美山錦／山本 純米吟醸 ピュアブラック／廣戸川 特別純米／廣戸川 純米吟醸 雄町 生酒／仙禽 モダン 壱式（火入れ）／仙禽 クラシック 壱式（火入れ）／鳴海 純米 直詰め生 YK66／〆張鶴 しぼりたて生原酒／麒麟山 伝統辛口 原酒／菊水 ふなぐち／久保田 萬寿／上善如水 純米吟醸／勝駒 純米吟醸／黒龍 いっちょらい 吟醸／大信州 超辛口 純米吟醸 生／磯自慢 純米吟醸／磯自慢 特別本醸造／喜久酔 特別本醸造／喜久酔 純米吟醸／蓬莱泉 純米大吟醸 空／笑四季 Sensation 白ラベル 火入／玉川 Ice Breaker 無ろ過生原酒／松竹梅白壁蔵 澪／風の森 ALPHA1／風の森 露葉風 807／花巴 速醸生酒うすにごり／王祿 超王祿 本生／王祿 渓 にごり生原酒／十旭日 純米生原酒 改良雄町70 まげなにごり／富久長 海風土 純米／川鶴 讃岐くらうでぃ／鍋島 特別純米酒 CLASSIC 山田錦／光栄菊 特別純米 Sukai 清海 火入れ／光栄菊 Noon Crescent 無濾過生原酒コラム2 プレミア日本酒の買い方参 クラシック・リッチクラシック・リッチ・マトリクス／十勝 本醸造／住吉 特別純米酒 銀住吉 極辛口／土田 Tsuchida 麹99％／神亀 手造り純米酒／神亀 ひこ孫 純米酒／いずみ橋 黒とんぼ 生酛純米酒／菊姫 山廃純米／菊姫 にごり酒／農口尚彦研究所 本醸造 無ろ過生原酒／白川郷 純米にごり酒／杉錦 特別純米 生酛仕込み／杉錦 菩提酛純米 誉富士／義侠 若水 長期熟成酒1993 純米原酒60／七本槍 低精白純米80％精米火入れ／玉川 自然仕込 生酛純米酒 コウノトリラベル／秋鹿 山廃純米 自営田山田錦 火入れ原酒／剣菱 黒松剣菱／剣菱 瑞祥 黒松剣菱／睡龍 生酛純米／生酛のどぶ／花巴 水酛×水酛 にごり生酒／辨天娘 純米酒 生酛玉栄／梅津の生酛 純米 無ろ過原酒 玉栄80 火入れ／カネナカ 生酛純米 超辛口／久礼 純米酒／七田 純米 七割五分磨き 愛山コラム3 地酒専門店を探せ肆 クラシック・マイルドクラシック・マイルド・マトリクス／山本 ど辛 純米／まんさくの花 特別純米 うまからまんさく ひやおろし／雪の茅舎 奥伝山廃／大七 生酛純米／森嶋 ひたち錦 純米吟醸 火入れ／澤乃井 特別純米／八海山 特別本醸造／久保田 千寿／鶴の友 上白／立山 特別純米酒／菊姫 先一杯／常山 純米辛口 超／真澄 純米吟醸 辛口生一本／白隠正宗 純米酒生酛 誉富士／呉春 本丸 本醸造／白鶴 まる／大関 上撰 金冠 ワンカップ／日本盛 鬼ころし／菊正宗 樽酒ネオカップ／無窮天穏 生酛純米吟醸 佐香錦／雁木 純米 ひとつび／酔鯨 特別純米酒／船中八策 超辛口 純米酒／三井の寿 純米吟醸 大辛口／旭菊 綾花 特別純米コラム4 日本酒の保管方法世界一やさしい日本酒の用語解説コラム5 日本酒は香りが8割! ワイングラスのススメおわりに特別収録 熱燗マトリクス

プロフィール

著者：神奈川健一（かながわ・けんいち）横浜在住のサラリーマン。30代の頃に『獺祭』を飲んで衝撃を受け、『新政』で沼にハマり、『十四代』でとどめを刺された日本酒ファン。その後趣味が高じて日本酒ブログを開設して7年継続中。日本酒会を開催したり、日本酒スクール「インフィニット酒スクール」に4年通ったりと、お酒を通じていろいろな人と巡り会ってきた。基本的に家飲み派だが、酒屋さんの角打ちも大好き。好きな銘柄は『黒龍』と『獺祭』。醸造酒が好きなので、ワインもビールも大好物。イラスト：山本祥子（やまもと・さちこ）時代物、歴史物の装画、挿絵を中心に活動するイラストレーター。これまでに150冊以上の書籍装画を手がける。多摩美術大学染織科卒。TIS会員。公式サイトwww.sachi-coll.net

書誌情報

書名：『世界一やさしい 日本酒の味覚図鑑』ISBN：978-4-86255-781-0著者：神奈川健一イラスト：山本祥子ページ数：296P判型：A5判定価：2,090円（本体1,900円＋税）発売日：2025年12月2日出版社：カンゼン商品URL：https://www.kanzen.jp/book/b10152659.html

