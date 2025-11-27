株式会社クオリティライフ・コンシェルジュ（本社：東京都港区芝5-13-15、代表取締役CEO兼社長：西川 尚希）は、マンション専属のハウスキーパーを常駐させ、“共用サービスとして利用できる家事支援”という新しい住まい価値の提供を開始しました。導入マンションにおいて高い満足度を得ており、日常の煩雑な家事を最小限の負担で解決するサービスとして注目されています。

家事支援分野で20年の実績を持つグループ会社・株式会社シェヴのノウハウを活かし、マンション居住者が安心して使える効率的な家事支援モデルを構築しました。＜サービスサイト＞https://www.qlc-service.com/kaji-concierge

背景

家事支援サービスのニーズは高まっているものの、個人単位での家事代行利用には以下のような課題がありました。・最低利用時間が長く、短時間では依頼しにくい・料金が高く継続利用が難しい・スケジュール調整が困難・知らない業者を自宅に入れることへの心理的負担こうした課題に対し当社は、マンションに専属ハウスキーパーを常駐配置することで、居住者が“必要なときに必要な分だけ”短時間から利用できる仕組みを構築しました。マンション運営の現場を熟知するQLCが物件特性に合わせて最適化する点も特長です。

■サービス概要

『カジコン』は、マンション専属スタッフが提供する共用型の家事支援サービスです。居住者は、コンシェルジュカウンターもしくは専用予約システム（導入物件により異なる）から必要なときに必要な分だけ依頼できます。【対応内容】・部分的な清掃（キッチン・洗面所・水回りのスポット清掃など）・不在時対応（荷物受取・部屋までの配送）・宅配サポート（不在時置き配、受け渡し）・外出中の植物の水やり・簡易整頓・その他、生活の「ちょっとした手間」の解消個別契約や都度の業者選定が不要なため、「誰が来るかわからない」不安を解消し、マンション全体で均一な品質のサービス提供が可能です。

■特徴

● 常駐スタッフによる安心の対面品質顔が見えるスタッフが担当するため、初めての依頼でも安心して利用できます。● 15分から依頼可能な“ミニマム家事支援”従来の家事代行では難しかった短時間・小規模作業にも対応。「ちょっと手伝ってほしい」を気軽に実現。● 手頃な価格帯で利用可能マンション単位でサービスをシェアするため、一般的な家事代行よりも低コストでの提供が可能です。● マンション運営への付加価値向上サービス価値の向上により、管理組合の満足度や物件価値の向上にも寄与します。

■今後の展望

現在、首都圏の複数マンションで導入が進んでおり、今後さらなる拡大を予定しています。

会社概要

会社名：株式会社クオリティライフ・コンシェルジュ設立：2002年12月6日資本金：9,500万円代表者：代表取締役CEO 兼 社長 西川 尚希所在地：〒108-0014 東京都港区芝5-13-15 4階事業内容：マンション内コンシェルジュサービス／宅配トランクルームサービス／有料職業紹介事業（13-ユ-308146）／一般労働者派遣事業（派13-307077）URL： http://www.ql-c.co.jp/会社名：株式会社シェヴ(グループ会社)設立：2004年1月資本金 ：4,350万円代表者 ：代表取締役社長 三國 真樹所在地 ：東京都渋谷区渋谷4-3-6 3F事業内容：家事代行、ベビーシッティングサービス、ハウスクリーニングURL ： https://www.chezvous.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社クオリティライフ・コンシェルジュ サービス開発担当E-mail：service-kaihatsu@ql-c.co.jp