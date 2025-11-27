こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ミシュラン獲得の香港点心専門店「添好運（ティム・ホー・ワン）」期間限定スペシャルメニュー「カスタード胡麻団子」
販売期間： 2025年12月1日（月）〜2026年1月31日（土）
販売店舗：「添好運」都内各店（日比谷店／新宿サザンテラス店／東京ドームシティ ラクーア店）
美食の街・香港で人気の点心レストラン「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」の都内3店舗（日比谷店／新宿サザンテラス店／東京ドームシティ ラクーア店）では、期間限定スペシャルメニューとして、塩卵とカスタードの甘塩っぱい餡を包んで揚げた「カスタード胡麻団子」を12月1日（月）から翌年1月31日（土）の期間、販売します。
このたび期間限定メニューして登場する「カスタード胡麻団子」は、塩卵とカスタードの甘塩っぱい餡を団子生地に包み、カリッと揚げた伝統的な特製胡麻団子。じっくりローストした塩卵の香りとカスタードの滑らかな口当たり、砂糖のザクッとした食感がアクセントになっています。胡麻の風味と共にお楽しみください。
添好運のメニューラインナップにまた一つ新しい味わいが加わり、よりバラエティ豊かな本場の味をお楽しみいただけます。
添好運 期間限定スペシャルメニュー 販売概要
◇ メニュー名：
カスタード胡麻団子
◇ 価格：
780円（税込）
◇ 販売期間：
2025年12月1日（月）〜2026年1月31日（土）
◇ 販売店舗：
日比谷店
（東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ 別館1F ／ TEL 03-6550-8818）
新宿サザンテラス店
（東京都渋谷区代々木2丁目2−2 ／ TEL 03-6304-2861）
東京ドームシティ ラクーア店
（東京都文京区春日1丁目1番1号 ラクーア2F ／ TEL 03-6801-8212）
※ららぽーとTOKYO-BAY店、梅田茶屋町店での提供はございません。
◇ ホームページ：
https://timhowan.jp
「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」とは
「添好運」は、4年連続でミシュラン3ッ星を獲得したフォーシーズンズホテル香港の広東料理店『龍景軒』の点心師を務めたシェフが、パートナーと共に、“よりカジュアルに、日常的に本物の味を”という考えのもと独立して2009年、香港に創業した点心専門店です。 日常的な料金で一流ホテルの味を楽しむ事ができるレストランとして評判を呼び、2010年にはSham Shui Po店（住所：G/F, 9-11 Fuk Wing Street, Sham Shui Po, Kowloon）がミシュラン1ッ星を獲得、今では香港を訪れる外国人観光客も詰めかける世界的有名店となりました。
ここ日本においては、初上陸として2018年に「日比谷店」が、翌2019年には「新宿サザンテラス店」がオープン。2023年には国内3号店として「東京ドームシティ ラクーア店」、2024年に国内4号店にして関西初店舗となる「梅田茶屋町店」、2025年10月に千葉県初店舗「ららぽーとTOKYO-BAY店」がオープンしました。いずれも行列が絶えない超人気店として多くのお客様にご利用いただいており、東京の美食観光スポットにもなっています。
提供される点心は、全てオリジナルレシピによるもので、一つ一つが各店の厨房で丁寧に手作りされます。メニューは、蒸物、揚物、米粉春巻き、粥、ちまき、野菜、デザートなどのカテゴリーで構成され、中でもチャーシューメロンパンとも呼ばれる看板メニュー「ベイクド チャーシューバオ」は、ほとんどのゲストが注文する必食メニューとなっています。
＜＜添好運 店舗概要＞＞
★ 日比谷店
東京都千代田区有楽町1丁目2-2 日比谷シャンテ 別館1F ／ TEL 03‐6550‐8818
★ 新宿サザンテラス店
東京都渋谷区代々木2丁目2−2 ／ TEL 03-6304-2861
★ 東京ドームシティ ラクーア店
東京都文京区春日1丁目1番1号 ラクーア2F ／ TEL 03-6801-8212
★ ららぽーとTOKYO-BAY店
千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 北館1階 10291 ／ TEL 047-402-3738
★ 梅田茶屋町店
大阪府大阪市北区芝田1丁目15番21号 ／ TEL 06-6450-8277
公式HP： https://timhowan.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
