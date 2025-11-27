株式会社マゼックス、スマート農業推進フォーラム2025in関東・スマート農業ほ場実演会2025in関東に出展
株式会社マゼックス
農業用ドローン「飛助15」
株式会社マゼックス（本社：大阪府東大阪市）は、2025年12月2日（火）に開催される「スマート農業推進フォーラム2025in関東/スマート農業ほ場実演会2025in関東」に出展いたします。
当社は最新の農業用ドローンやスマート農機技術を通じて「現場から進めるスマート農業」を推進しており、本イベントでは圃場での実演や最新技術の展示を通じて、より多くの生産現場へのスマート農機の可能性をお届けします。
出展概要
イベント名：スマート農業推進フォーラム2025in関東/スマート農業ほ場実演会2025in関東
開催日時：2025年12月2日（火）10:10～16:30
会 場：フォーラム・展示会：つくば農林ホール（茨城県つくば市観音台2-1-9）
ほ場実演会：農研機構本部ほ場（茨城県つくば市観音台3-1-1）
主 催：農林水産省、関東農政局、農研機構中日本農業研究センター、IPCSA
イベント情報：https://ipcsa.naro.go.jp/event/matching/2025/12/160958.html
イベント概要チラシ：https://ipcsa.naro.go.jp/event/uploads/2025/10/ipcsa_251202_flyer.pdf
展示内容
農業用ドローン「飛助15」
- スマート農業技術・農業用ドローン「飛助15」の展示
- 圃場を使ったデモンストレーションを実施
- 現場での活用方法や導入相談も可能
本件に関するお問い合わせ
担当：篠田
TEL：048-826-6761（株式会社マゼックス 関東支店）
Email：company@mazex.jp
Web：https://mazex.jp/
会社概要
社名：株式会社マゼックス
代表者名：吉野 弘晃
本社所在地：〒578-0905 大阪府東大阪市川田4丁目3番16号
事業内容：産業用・農業用ドローンの製造・販売、修理・操縦指導、部品販売、スマート農業機器の販売 等