µÈÅÄ½¡ÍÎ¡¢²Ìî¹¸»Ê¡¢²¬ÉôÄ¾Ìï¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥°¥ëー¥×KaiRan-Van¡¡¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹±é·à¡Ø¥±¥ë¥ô¥§¥í¥¹～»°ÌÓÇ¤Î»°ÎØ¼Ö～¡Ù¾å±é·èÄê
¡Ø¥±¥ë¥ô¥§¥í¥¹～»°ÌÓÇ¤Î»°ÎØ¼Ö～¡Ù¤¬2025Ç¯12·î13Æü (ÅÚ) ～ 2025Ç¯12·î14Æü (Æü)¤ËRoute Theater¡Ê¥ëー¥È¥·¥¢¥¿ー¡Ë¡ÊÅìµþÅÔ ËÅç¶è Ä¹ºê 5-1-32¡¡¾ëËÌÆüÀìÏ¢¥Ó¥ëB1F¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°Xhttps://x.com/KairanV¸ø¼°YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UCfaZQDNi8rA7jLfKKqvxZbAKaiRan-Van¡ÊµÈÅÄ½¡ÍÎ¡¢²Ìî¹¸»Ê¡¢²¬ÉôÄ¾Ìï¡Ë¤¬Ç¯Ëö¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤ë±é·à¡£3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÏµÓËÜ¡¦±é½Ð¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼ê³Ý¤±¤¿ºîÉÊ¤ò¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ªÉáÃÊ¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Èà¤é¤Î»Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¸ø±é³µÍ×
¡Ø¥±¥ë¥ô¥§¥í¥¹～»°ÌÓÇ¤Î»°ÎØ¼Ö～¡Ù¸ø±é´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î13Æü (ÅÚ) ～ 2025Ç¯12·î14Æü (Æü)²ñ¾ì¡§Route Theater¡Ê¥ëー¥È¥·¥¢¥¿ー¡Ë¡ÊÅìµþÅÔ ËÅç¶è Ä¹ºê 5-1-32¡¡¾ëËÌÆüÀìÏ¢¥Ó¥ëB1F¡Ë¢£½Ð±é¼ÔKaiRan-Van¡¡µÈÅÄ½¡ÍÎ¡¡²Ìî¹¸»Ê¡¡²¬ÉôÄ¾Ìï¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ã¼è¤ê°·¤¤ÆüÄø¡ä2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¡¡15:00/19:002025Ç¯12·î14Æü(Æü)¡¡13:00/17:00¢¨³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°¢¨¾å±é»þ´Ö¡§1»þ´Ö15Ê¬¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶âÁ°Çä¡§5,000±ß¡Ê»ØÄêÀÊ°ú´¹·ô¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
