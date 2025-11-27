『初夢コンサート2026』が2026年1月11日 (日)に大田区民ホール・アプリコ 大ホール（東京都 大田区 蒲田 5-37-3）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

http://confetti-web.com/@/hatsuyume2026

公式ホームページhttp://www.uniphil.gr.jp/X(旧：Twitter）東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団初夢コンサート今年も開催決定！国際的に活躍中の、聴く人を幸せにするフルーティスト山形由美と、エレクトーンの名手仁科愛とのコラボをお楽しみください。地元のジュニアストリングスとの共演では、「運命」に挑戦します。山形由美（フルート）公式ホームページhttps://www.yumi-yamagata.com/仁科愛（エレクトーン）公式Instagraminstagram.com/ainishina0320/

【プログラム】〈ユニフィルニューイヤー〉J.シュトラウス2世：皇帝円舞曲、観光列車、ほか〈ゲストコーナー〉彼方の光、リベルタンゴ 他

開催概要

『初夢コンサート2026』開催日時：2026年1月11日 (日) 13:00開場／13:30開演※上演時間：約2時間30分会場：大田区民ホール・アプリコ 大ホール（東京都 大田区 蒲田 5-37-3）■出演者東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団（管弦楽）松岡究（指揮）山形由美（フルート）、仁科愛（エレクトーン）東京高校吹奏楽部、大田ジュニアストリングス■スタッフ主催：東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団共済：初夢実行委員会■チケット料金【指定席】SS席：5,000円S席：4,000円1,000円割引！SS席 5,000円 → カンフェティSS席 4,000円！【自由席】A席：2,500円（税込）

