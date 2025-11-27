小顔に興味・関心があるＺ世代の女性309人に調査!「小顔だと思う女性有名人ランキング」第1位は齋藤飛鳥さん

DMTC CLINIC

ボトックス注射などの美容医療を行っているDMTC CLINIC（所在地：中央区、院長：山中大介、https://datsumou-madoguchi.com(https://datsumou-madoguchi.com)）は、小顔に興味・関心があるZ世代の女性309名を対象に、小顔に関する調査を実施しました。

小顔は美容意識の高い若い世代にとって関心が高いテーマであり、日々のセルフケアや美容医療など、さまざまな手法が注目されています。

そこで今回、小顔に興味・関心がある20代の女性309名に対して小顔に関する調査を実施しましたので、その結果をご紹介いたします。

【調査サマリー】

・小顔だと思う女性有名人ランキング第1位は「齋藤飛鳥さん」（183人）、第2位「中条あやみさん」（155人）、第3位「佐々木希さん」（83人）

・小顔のためにこれまで試したことがある方法「フェイスマッサージ」が最多(230人)、次いで「表情筋トレーニング」（165人）、「食事制限・ダイエット」（155人）

・小顔目的でボトックス注射を受けることについて80.3%が興味ありと回答

小顔だと思う女性有名人、第1位は「齋藤飛鳥さん」

「小顔だと思う女性有名人を教えてください。（複数回答可）」と質問したところ、第1位「齋藤飛鳥さん」(183人)、第2位「中条あやみさん」(155人)、第3位「佐々木希さん」(83人)という結果になりました。

回答理由を聞いてみました。

「齋藤飛鳥さん」と回答した方

”顔のパーツが小さく、全体のバランスが整っていてどの角度から見ても小顔に見えるから”

”テレビで見てて芸能人の中でも特に顔が小さいから”

”マスクをしたら顔がほぼ隠れると話題になっていたことがあるから”

”デビュー当時から小顔で話題だったから”

”いつどの媒体で見ても、顔が小さいなと感じるため”

”実物をライブで見たことがあるが、めちゃくちゃ顔が小さかったから”

”顔のバランスが整っていて、全体的にコンパクトに見えるから”

「中条あやみさん」と回答した方

”女優さんが並んでいたときに一番小さかったから”

”背が高いので余計に小顔に見える”

”他のモデルさんと比べてダントツで小顔だと思ったから”

”縦幅も横幅もキュッと引き締まっている本当に小顔の理想だから”

”フェイスラインがシュッとしていてスッキリしたお顔に見えるから”

”テレビで見て顔が小さいイメージを持ったから”

「佐々木希さん」と回答した方

”長身も相まってとても小顔に見えるからです”

”テレビやSNSで見かけて、顔が小さいと思ったから”

”可愛いのはもちろんですが、笑った時の頬の感じと顎のシャープさ、肌のきめ細やかさ、どこをとっても小顔で綺麗なお顔だと感じるため”

”テレビで見ても顔の小ささが伝わってくるので、実際に会ったらさらに小さそう”

「菜々緒さん」と回答した方

”足が長いのもあるが、小顔でスタイルがよく見える”

”全体を見た時に顔の小ささが際立っているから”

”顔の比率がテレビで見てて小さすぎたから”

”背が高いので余計に小顔に見える”

「北川景子さん」と回答した方

”体に対して頭の骨格が小さくまとまって見えるから”

”パーツがすっきりしているから”

「橋本環奈さん」と回答した方

”顔のパーツが大きいのもあるが、顔の余白が少ないと感じるから”

”テレビで見た時に他の共演者より小顔に見えたから”

「広瀬すずさん」と回答した方

”モデルや女優として活動していて、昔から小顔だと思っていたから”

”小顔にしかできない髪型をしているから”

小顔のためにこれまで試したことがある方法「フェイスマッサージ」が最多

「小顔のためにこれまで試したことがある方法はなんですか？（複数回答可）」と質問したところ、「フェイスマッサージ」(230人)、「表情筋トレーニング（顔ヨガ・フェイスエクササイズなど）」(165人)、「食事制限・ダイエット」(155人)という結果になりました。

小顔目的でボトックス注射を受けることについて80.3%が興味ありと回答

「小顔目的でボトックス注射を受けることについて、どのように感じますか？（1つ）」と質問したところ、興味があると回答した人の合計は80.3%でした。



回答者の内、興味はあるが「副作用や安全性が少し不安」「費用面でためらう」「痛みやダウンタイムが心配」と何かしらの不安要素を持っている人は64.1%でした。

まとめ

今回は、小顔に興味・関心があるZ世代の女性309名を対象に「小顔だと思う女性有名人ランキング調査」を実施しました。

第1位は「齋藤飛鳥さん」でした。顔のパーツのバランスが整い、全体的にコンパクトであることから、多くのZ世代女性に小顔の象徴として認識されているようです。デビュー当初から小顔で話題となっており、テレビやライブなどで実際に見た際の印象も影響していると考えられます。

第2位には「中条あやみさん」が選ばれました。高身長と引き締まったフェイスラインが小顔の印象を強めており、モデルや女優としての存在感も相まって、理想的な小顔として評価されました。

「小顔のためにこれまで試したことがある方法」として最も多く回答されたのは「フェイスマッサージ」（230人）でした。手軽に始めやすいセルフケアであり、SNSで紹介される機会も多いことから、Z世代の美容習慣として定着している様子がうかがえます。

続いて、「表情筋トレーニング」（165人）や「食事制限・ダイエット」（155人）など、費用をかけず自分で取り組める方法が多く回答されました。日常動作の延長で行えるケアが中心となっており、時間や場所を問わず取り入れやすい点が特徴です。

一方、「小顔メイク」（148人）や「美容器具の使用」（139人）といった、アイテムを活用した方法も上位に入り、セルフケアの手法が多様化していることが見て取れます。

小顔目的でボトックス注射を受けることについて「興味がある」と回答した人は合計で80.3%でした。

一方で、興味はあるが「副作用や安全性が少し不安」「費用面でためらう」「痛みやダウンタイムが心配」と答えた人は合計64.1%となり、施術への不安やコスト面でのハードルを感じている人が多いこともわかりました。

DMTC CLINICは、ボトックス注射をはじめとする美容医療を適正な価格で安心して受けていただけます。

アップセルを前提とした提案や、薬剤を薄めて使用するようなことは行わず、適切な量と確かな技術による施術を大切にしています。

ボトックス施術の症例数は非常に多く、近年は小顔ブームの影響も相まって、20～30代の女性を中心に小顔目的で来院する患者様が増加しています。

美容医療が初めての方でもお気軽にお問い合わせください。

■調査概要：小顔に関する調査

【調査期間】2025年11月11日～2025年11月14日

【調査方法】インターネット調査

【調査対象】小顔に興味・関心がある20代の女性

【調査人数】309人



■医院概要

医院名：DMTC CLINIC

https://datsumou-madoguchi.com/(https://datsumou-madoguchi.com)

所在地：東京都中央区日本橋3-6-2日本橋フロントB1

院長：山中 大介

事業内容:美容皮膚科



