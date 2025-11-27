株式会社リンクス

最先端の技術を世界中から発掘し、技術力と経験をもって製造現場に実装するテクノロジープロバイダである株式会社リンクス（所在地：東京都品川区、代表取締役：村上 慶 以下、リンクス）は、2025年12月3日(水)～12月5日(金)の3日間にわたり、パシフィコ横浜 展示ホールDで開催される「国際画像機器展2025」（主催：アドコム・メディア株式会社）に出展します。

今年で47回目の開催となる「国際画像機器展2025」は、『国内最大・最先端のマシンビジョンが集う展示会』をテーマに、マシンビジョン・ロボットビジョン業界を中心に画像処理の最先端技術が集まる展示会です。

「国際画像機器展2025」におけるリンクスの出展概要は下記の通りです。

出展概要

名称：国際画像機器展2025

Webサイト：https://www.adcom-media.co.jp/ite/

会期：2025年12月3日(水)～12月5日(金)

時間：10:00～17:00

場所：パシフィコ横浜 展示ホールD

小間位置：【1】

展示予定：

・画像処理ソフト MVTec Software(HALCON / MERLIC / DeepLearningTool)

・産業用カメラ iRAYPLE/Basler/Teledyne DALSA

・スマートセンサー LMI Technologies(Gocator)/heliotis/Chromasens/iRAYPLEコードリーダ

・エンベデッドシステムソリューション

また、会期中の3日間はセミナーを実施いたします。

セミナー概要

セミナー名：「画像処理の最新技術トレンドと実際の活用事例

～技術の祭典 LINX DAYS 2025 ダイジェスト～」

時間：13:10～14:00

会場：アネックスホールF202

会社概要

商号： 株式会社リンクス（LINX Corporation）

代表者： 代表取締役社長 村上 慶

本社： 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-24-9 アイケイビル5階

TEL： 03-6417-3371（代） FAX： 03-6417-3372

設立： 1990年6月11日

URL：https://corp.linx.jp/

株式会社リンクスは、最先端の技術を世界中から誰よりも早く発掘し、技術力と経験をもって製造現場に実装する、テクノロジープロバイダです。2021年8月より、「世界の天才たちの夢を、ビジネスに。」というミッション、そして、「工場から人を消す」というビジョンを掲げ、画像処理・AI、ロボット・AMR、IIoT（Industrial IoT）、SoCをベースとした組込システム開発等の分野で、世界中の市場から、技術革新のタイミングを的確にとらえ、最先端の技術や製品、サービスを国内の顧客に提供します。