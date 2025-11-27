株式会社リンクス

最先端の技術を世界中から発掘し、技術力と経験をもって製造現場に実装するテクノロジープロバイダである株式会社リンクス（所在地：東京都品川区、代表取締役：村上慶 以下、リンクス）は、2025年12月3日(水)～12月6日(土)の4日間にわたり、東京ビックサイトにて開催される「2025国際ロボット展」（主催：（一社）日本ロボット工業会、日刊工業新聞社）に出展します。

「2025国際ロボット展」は、２年に一度開催する世界最大規模のロボット専門展として、今回で26回目を迎えます。用途が拡大する産業用ロボットの最新システムや関連機器の展示のほか、普及が進むサービスロボットなども多数展示されます。

「2025国際ロボット展」におけるリンクスの出展概要は下記の通りです。

出展概要

名称：国際画像機器展2025

Webサイト：https://irex.nikkan.co.jp/

会期：2025年12月3日(水)～12月6日(土)

時間：10:00～17:00

場所：東京ビッグサイト

小間位置：E4-07（東4ホール）

また、会期中はセミナーを実施いたします。

セミナー概要

セミナー名：「「視る」と「運ぶ」で創るスマート工場 ―HALCON/iRAYPLEー」

日時：2025/12/04(木) 15:30-16:10

会場：セミナー会場C（東8ホール）

展示予定：

・画像処理ソフト MVTec Software(HALCON)

・自動搬送ロボット iRAYPLE AMR/AGF

会社概要

商号： 株式会社リンクス（LINX Corporation）

代表者： 代表取締役社長 村上 慶

本社： 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-24-9 アイケイビル5階

TEL： 03-6417-3371（代） FAX： 03-6417-3372

設立： 1990年6月11日

URL：https://corp.linx.jp/

株式会社リンクスは、最先端の技術を世界中から誰よりも早く発掘し、技術力と経験をもって製造現場に実装する、テクノロジープロバイダです。2021年8月より、「世界の天才たちの夢を、ビジネスに。」というミッション、そして、「工場から人を消す」というビジョンを掲げ、画像処理・AI、ロボット・AMR、IIoT（Industrial IoT）、SoCをベースとした組込システム開発等の分野で、世界中の市場から、技術革新のタイミングを的確にとらえ、最先端の技術や製品、サービスを国内の顧客に提供します。