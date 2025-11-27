【12/2開催｜Kieiウェビナー】AI導入の8割がPoCで止まる理由とは？ ― 現場に“定着する”AI活用の実践ノウハウを公開

株式会社Kiei

生成AIの導入が急速に広がる一方で、多くの製造業では、AIプロジェクトの約8割がPoC（概念実証）で終了してしまい、現場運用・全社展開に至らない “PoC死” の問題を抱えています。



本ウェビナーでは、なぜ製造現場ではAIが活用されないのか、その根本原因と成功の鍵となる「現場適用」の本質を、実際の企業支援で蓄積したノウハウから解説します。



当日は、熟練者の判断基準・思考フローのナレッジ化ノウハウや、AIが“現場の業務に溶け込む”設計思想、暗黙知をAIに組み込むアプローチなど、PoCで終わらせないための実践ポイントを具体的に紹介します。



AI導入を「技術導入」から「業務変革・成果創出」へとつなげるための、製造現場向けの実践知を得られるウェビナーです。ぜひご参加ください。

■対象者

・製造業の工場長・現場責任者の方

・DX推進部門 / 生産技術部門の方

・AI導入や業務自動化を検討しているご担当者

・PoCで止まってしまった経験がある方





■こんな方におすすめ

・AI導入が現場に浸透しない理由を知りたい

・PoCから運用・全社展開につなげたい

・現場の暗黙知をAIに組み込む方法を知りたい

・“誰でも使える”AIソリューションの設計思想を学びたい

・AIエージェント活用の実例と成功ポイントを知りたい





■期待できる成果

・PoCが止まる理由を構造的に理解し、失敗を未然に回避できる

・「AI導入」から「業務への定着・成果創出」への視座転換ができる

・現場の暗黙知をAIに組み込む具体的アプローチを学べる

■セミナー概要

日時： 2025年12月2日（火）12:00～13:00

参加費： 無料

定員： 100名

会場： オンライン（Zoom）



※お申し込みいただいた方に視聴URLをお届けします。



※参加申し込みをして頂いた方へのみ、視聴用URLをお知らせいたします。

※視聴に必要な環境（PC・スマホ・ネット環境）のご準備をお願いいたします。

■登壇者