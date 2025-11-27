【12/2開催｜Kieiウェビナー】AI導入の8割がPoCで止まる理由とは？ ― 現場に“定着する”AI活用の実践ノウハウを公開
生成AIの導入が急速に広がる一方で、多くの製造業では、AIプロジェクトの約8割がPoC（概念実証）で終了してしまい、現場運用・全社展開に至らない “PoC死” の問題を抱えています。
本ウェビナーでは、なぜ製造現場ではAIが活用されないのか、その根本原因と成功の鍵となる「現場適用」の本質を、実際の企業支援で蓄積したノウハウから解説します。
当日は、熟練者の判断基準・思考フローのナレッジ化ノウハウや、AIが“現場の業務に溶け込む”設計思想、暗黙知をAIに組み込むアプローチなど、PoCで終わらせないための実践ポイントを具体的に紹介します。
AI導入を「技術導入」から「業務変革・成果創出」へとつなげるための、製造現場向けの実践知を得られるウェビナーです。ぜひご参加ください。
■対象者
・製造業の工場長・現場責任者の方
・DX推進部門 / 生産技術部門の方
・AI導入や業務自動化を検討しているご担当者
・PoCで止まってしまった経験がある方
■こんな方におすすめ
・AI導入が現場に浸透しない理由を知りたい
・PoCから運用・全社展開につなげたい
・現場の暗黙知をAIに組み込む方法を知りたい
・“誰でも使える”AIソリューションの設計思想を学びたい
・AIエージェント活用の実例と成功ポイントを知りたい
■期待できる成果
・PoCが止まる理由を構造的に理解し、失敗を未然に回避できる
・「AI導入」から「業務への定着・成果創出」への視座転換ができる
・現場の暗黙知をAIに組み込む具体的アプローチを学べる
■セミナー概要
日時： 2025年12月2日（火）12:00～13:00
参加費： 無料
定員： 100名
会場： オンライン（Zoom）
※お申し込みいただいた方に視聴URLをお届けします。
※参加申し込みをして頂いた方へのみ、視聴用URLをお知らせいたします。
※視聴に必要な環境（PC・スマホ・ネット環境）のご準備をお願いいたします。
■登壇者