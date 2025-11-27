¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾®¡¦Ãæ·¿ÈÆÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖRS025S¡×¤ò¿·È¯Çä
¾®¡¦Ãæ·¿ÈÆÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖRS025S¡×
Àîºê½Å¹©¤Ï¡¢ÅÅµ¡¡¦ÅÅ»Ò¶È³¦Åù¤ÎÀ½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾®·¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºÇÂç²ÄÈÂ¼ÁÎÌ25kg¤Î6¼´¿âÄ¾Â¿´ØÀá¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖRS025S¡×¤ò2025Ç¯11·î27 Æü¤«¤é¥¢¥¸¥¢¸þ¤±¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÈÎ©¤ä¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Îºî¶È¤ËÍ×µá¤µ¤ì¤ëÆ°ºîÀÇ½¡¢ËÉ¿ÐËÉ¿åÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿¿·µ¡¼ï¤¬¡¢¾®·¿¤«¤éÃæ·¿¥¯¥é¥¹¤ÎÈÆÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö£Ò¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¡ÖRS025S¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡ä
£±¡Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç¶¹¤¤¶õ´Ö¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÌ©½¸ÇÛÃÖ¤ËÂÐ±þ
¥í¥Ü¥Ã¥ÈËÜÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¹ºÇ¾®¤ÎÀû²ó´³¾ÄÈ¾·Â278mm¤ò¼Â¸½¡£¤è¤ê¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ø¤ÎÀßÃÖ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÌ©½¸ÇÛÃÖ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸»º¥é¥¤¥óÄ¹¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥óÉý¤ÎÃ»½Ì¤Ë¤è¤ë¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£²¡Ë¹â¹äÀÀß·×
¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¤Î¹â¹äÀÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¸½¹Ôµ¡¼ï¡ÊÆ±²ÄÈÂ¼ÁÎÌ¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÀèÃ¼¤¿¤ï¤ßÎÌ¤¬Ìó60¡Á70%¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÂÑ¹âÈ¿ÎÏÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÀºÌ©ºî¶È¤äÀÜ¿¨²Ã¹©¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÄêÀ¤¬¸þ¾å¡£
£³¡Ë¹â¤¤ËÉ¿Ð¡¢ËÉ¿åÀÇ½
¥â¡¼¥¿¡¢¥Ï¡¼¥Í¥¹¤ò¥¢¡¼¥àÆâ¤ËÇÛÃÖ¤·¥³¥Í¥¯¥¿Éô¤Ë¤ÏËÉ¿å¥³¥Í¥¯¥¿¤òºÎÍÑ¡¢Á´¤Æ¤ÎÉô°Ì¤ÇIP67ÁêÅö¢¨¤Î¹â¤¤ËÉ¿Ð¡¢ËÉ¿å¤ËÂÐ±þ¡£
¡ã¼çÍ×½ô¸µ¡ä
https://digitalpr.jp/table_img/2716/123474/123474_web_1.png
¢¨¡¡IP67¡ÊInternational Protection¡Ë: ÅÅ»Òµ¡´ï¤Ê¤É¤Îµ¡´ï¤ÎÊÝ¸î¹½Â¤¤òÉ½¤¹Åùµé¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¿å½à¤Ë¶á¤¤ËÉ¿ÐËÉ¿åÀÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
