¾®¡¦Ãæ·¿ÈÆÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖRS025S¡×¤ò¿·È¯Çä

Àîºê½Å¹©¤Ï¡¢ÅÅµ¡¡¦ÅÅ»Ò¶È³¦Åù¤ÎÀ½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾®·¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºÇÂç²ÄÈÂ¼ÁÎÌ25kg¤Î6¼´¿âÄ¾Â¿´ØÀá¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖRS025S¡×¤ò2025Ç¯11·î27 Æü¤«¤é¥¢¥¸¥¢¸þ¤±¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÈÎ©¤ä¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Îºî¶È¤ËÍ×µá¤µ¤ì¤ëÆ°ºîÀ­Ç½¡¢ËÉ¿ÐËÉ¿åÀ­Ç½¤ËÍ¥¤ì¤¿¿·µ¡¼ï¤¬¡¢¾®·¿¤«¤éÃæ·¿¥¯¥é¥¹¤ÎÈÆÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö£Ò¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö£Ò¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¢¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀºÌ©ºî¶È¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤Ç¤­¤ë¹äÀ­¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÆÃÄ¹¤òÍ­¤·¡¢²ÄÈÂ¼ÁÎÌ3kg¤«¤é80kg¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À½Â¤¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖRS025S¡×¤Ï¡¢¡ÖR¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÆÃÄ¹¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈËÜÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¶¹¤¤¶õ´Ö¡¢Ê£¿ô¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÌ©½¸¤µ¤»¤ÆÀßÃÖ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½¾Íè¤ÎÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¥Ë¡¼¥º¤Ë¡¢¤­¤áºÙ¤«¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ã¡ÖRS025S¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡ä

£±¡Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç¶¹¤¤¶õ´Ö¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÌ©½¸ÇÛÃÖ¤ËÂÐ±þ

¥í¥Ü¥Ã¥ÈËÜÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¹ºÇ¾®¤ÎÀû²ó´³¾ÄÈ¾·Â278mm¤ò¼Â¸½¡£¤è¤ê¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ø¤ÎÀßÃÖ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÌ©½¸ÇÛÃÖ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸»ºÀ­¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸»º¥é¥¤¥óÄ¹¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥óÉý¤ÎÃ»½Ì¤Ë¤è¤ë¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

£²¡Ë¹â¹äÀ­Àß·×

¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¤Î¹â¹äÀ­Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¸½¹Ôµ¡¼ï¡ÊÆ±²ÄÈÂ¼ÁÎÌ¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÀèÃ¼¤¿¤ï¤ßÎÌ¤¬Ìó60¡Á70%¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÂÑ¹âÈ¿ÎÏÀ­¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÀºÌ©ºî¶È¤äÀÜ¿¨²Ã¹©¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÄêÀ­¤¬¸þ¾å¡£

£³¡Ë¹â¤¤ËÉ¿Ð¡¢ËÉ¿åÀ­Ç½

¥â¡¼¥¿¡¢¥Ï¡¼¥Í¥¹¤ò¥¢¡¼¥àÆâ¤ËÇÛÃÖ¤·¥³¥Í¥¯¥¿Éô¤Ë¤ÏËÉ¿å¥³¥Í¥¯¥¿¤òºÎÍÑ¡¢Á´¤Æ¤ÎÉô°Ì¤ÇIP67ÁêÅö¢¨¤Î¹â¤¤ËÉ¿Ð¡¢ËÉ¿å¤ËÂÐ±þ¡£

¡ã¼çÍ×½ô¸µ¡ä

https://digitalpr.jp/table_img/2716/123474/123474_web_1.png

¢¨¡¡IP67¡ÊInternational Protection¡Ë: ÅÅ»Òµ¡´ï¤Ê¤É¤Îµ¡´ï¤ÎÊÝ¸î¹½Â¤¤òÉ½¤¹Åùµé¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¿å½à¤Ë¶á¤¤ËÉ¿ÐËÉ¿åÀ­Ç½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



