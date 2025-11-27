TradFitは日本全国の販売・サポート体制を強化。Amazon Echo法人版ホテル客室向けサービス『Hospitalia』を業務提携先(※)と共に全国展開
TradFit株式会社（本社：東京都千代田区、以下「TradFit」）は、当社が提供するホテル業界向けサービス『Hospitalia（ホスピタリア）』の販売に関し、NECネッツエスアイ株式会社(※)（本社：東京都港区、以下「NECネッツエスアイ」）と販売店契約を締結しました。
本契約により、『Hospitalia』は日本全国のホテルへこれまで以上に手厚い販売・サポート体制の提供が可能となりました。
ホテル業界で加速化するDX（デジタルトランスフォーメーション）、そのなかでもAI分野への期待は高く、当社はお客様とともにこれからも改革し続け、新しい時代を構築するお客様のよきパートナーであり続けることを目指していきます。
■本製品『Hospitalia』の特徴
TradFitは、AmazonよりAlexa Smart Properties for Hospitalityのソリューションプロバイダーとして日本で初めて認定され、パートナーシップを組み、AmazonのAIを取り入れてホテル業界向けに『Hospitalia』サービス開発と展開を行なっている国内唯一の日本のスタートアップです。
「生成AI・音声AI・IoT・ロボティクス等のテクノロジーを活用し、ホテル業界向けにさらなる収益性改善を支援するサービスプラットフォーム」事業を展開。主にホテル業界などの人手不足課題などの大きな社会課題の解決を推進し、サービスを提供しています。
■ TradFitの強みや特徴
TradFitは、ホテル業界の働き方に合わせたサービス提供や、ホテル業界が抱える課題を解決可能な特許ポートフォリオを有する強みを保有しています。
TradFitは、サービスプラットフォームを通じ、ホテル業界に対して、国内外の宿泊ゲストの体験価値の向上、各種お問い合わせやオーダー対応(多言語対応)など、ホテルスタッフの業務負荷軽減や人手不足を補うサービス提供を行っています。
TradFitは、国内外の協業(共創)パートナー企業とともに今後も世界が日々直面している社会課題を解決し、持続可能な未来を牽引するために、新しい社会インフラを目指してまいります。
■ TradFitについて
【会社名】TradFit（トラッドフィット）株式会社
【所在地】東京都千代田区丸の内一丁目6番5号 丸の内北口ビルティング9階
【代表者】代表取締役 戸田 良樹
【設立】 2017年8月
【資本金】100百万円
【サービスWeb】https://hospitalia.jp
【コーポレートWeb】https://company.tradfit.com
