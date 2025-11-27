［開催報告］企業主導型両親学級 人気No.1のテーマ「パパと一緒に離乳食づくり」
一般社団法人ボディセンス・インスティテュートは、2025年11月22日（土）、オダケホーム本社（富山県射水市）にて「第18回 企業主導型両親学級」を開催いたしました。
今回のテーマは「パパと一緒に離乳食づくり」。
前半は、当法人 代表理事 高橋由紀が、産前産後の養生法や赤ちゃんの抱っこ、遊び方についてレクチャーを行いました。
後半は、養蜂・農業・介護福祉士 であり、元飲食店経営者でもある 高橋裕次郎先生による「パパと一緒に離乳食づくり」をテーマに講義を実施しました。
今回の参加者には、パパのみで参加された方が13組中4組と多く、産前のパパがすでに育児を経験しているパパへ自然に質問する姿も見られ、学びだけでなく交流の場としても有意義な時間となりました。本講座では、男性でも参加しやすい雰囲気づくりを大切にしています。
今回は特に、「男性講師が離乳食を教える」という内容だったことから、「自分だけで参加しても大丈夫そう」と感じて申し込んだパパも多かったようです。
今後も、家族みんなが安心して参加できる場づくりを続けながら、それぞれの育児ステージに寄り添った内容を提供してまいります。
開催概要
［日 時］2025年 11月22日（土）10:30～12:00
［会 場］オダケホーム本社（富山県射水市西高木1184）
［対 象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後２ヶ月～１歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内 容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 代表理事 高橋由紀
後半：「パパと一緒に離乳食づくり」
講師：農業・養蜂・介護福祉士 高橋裕次郎
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335383&id=bodyimage1】
赤ちゃんの抱き方と遊び
前半は、当法人 代表理事 高橋由紀が、妊娠中・産後の養生法や赤ちゃんの抱き方、遊び方についてレクチャーを行いました。
高橋は冒頭で、「赤ちゃんの抱っこやおんぶは、単なる移動手段ではなく、赤ちゃんにとって初めての運動体験にもなります。どのような環境や工夫を用意してあげるかで、経験や挑戦の機会が変わってきます」と伝えました。
月齢に合わせて、4つの抱き方とおんぶの方法を実践を交えて紹介。
首座り前の赤ちゃんは、首をしっかり支えてあげる事の大切さを伝え、首すわり以降の赤ちゃんには、遊びとしても取り入れられる抱き方を紹介。
赤ちゃんが喜ぶ姿にパパママが優しく微笑まれている姿が見られました。
また、一本帯を使ったおんぶに興味を持つ参加者も多く、「おんぶだと家事もできるので挑戦してみたい」と実際に体験されました。
背中から赤ちゃんの様子を感じられることに、新鮮さを感じる声も聞かれました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335383&id=bodyimage2】
パパと一緒に離乳食づくり
後半は、「パパと一緒に離乳食づくり」をテーマに、養蜂・農業・介護福祉士であり、元飲食店経営者でもある高橋裕次郎先生にデモンストレーション形式で講義を行っていただきました。
高橋先生からは、炊飯器に少し残ったご飯や冷凍ご飯を使った簡単なお粥の作り方が紹介されました。
『炊飯器に残ったご飯（保温状態）』
お茶碗1杯分ほどのご飯に約180mlの水を加え、保温のまま15分ほどで完成します。
『冷凍ご飯』
解凍後、お鍋に約360mlの水を入れて弱火で温めます。ポイントは、ご飯をしっかりほぐし、蓋を少し開けて加熱すること。約10分で完成します。
