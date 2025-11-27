2031年に0.42億米ドルへ成長──FPC用液体感光ソルダーレジストインク市場
FPC 用液体感光ソルダーレジストインクは、フレキシブルプリント基板（FPC）の製造工程に専門的に使用される塗料である。FPC 用液体感光ソルダーレジストインクは、フレキシブルプリント基板の製造において極めて重要な役割を担い、回路の完全性と性能を確保することができる。
業界発展特徴：高密度回路・環境基準への対応が成長を牽引
本市場の発展には、エレクトロニクス技術の進展が強く作用している。第一に、回路のさらなる微細化により、インク材料にはより精密で均一なコーティング性能が求められ、先進配合技術を持つメーカーが優位性を確保している。第二に、RoHSや環境規制対応の無ハロゲン材料への転換など、環境配慮型技術が競争力の鍵となる。さらに、折り曲げ耐性の向上要求も高まっており、材料物性の高度化が継続して進む。また、新たなスマートデバイスの登場により、中・長期的な市場需要が安定して確保されると見込まれる。つまり、本市場は技術革新とデバイス多様化を両輪として成長を続けているといえる。
市場規模：安定成長を続ける高付加価値材料市場
LP Informationの「世界FPC用液体感光ソルダーレジストインク市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/566901/liquid-photosensitive-solder-resist-ink-for-fpc）によると、同市場は2025年以降も安定的な拡大が続き、2031年には市場規模が0.42億米ドルに達すると予測されている。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.4%であり、成熟市場でありながらも確実な成長力を示している。スマートフォン市場の横ばい傾向が見られる一方で、車載電子、医療機器、産業用ロボットなどの分野でFPC採用が加速し、需要の分散と底堅い成長基盤が形成されている。特にアジア太平洋地域は製造拠点と消費市場の双方を兼ね備え、グローバル市場の主導的な役割を今後も継続すると予測される。
図. FPC用液体感光ソルダーレジストインク世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335322&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335322&id=bodyimage2】
図. 世界のFPC用液体感光ソルダーレジストインク市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：技術優位の上位メーカーが市場を牽引
LP Informationの最新分析によれば、世界市場の主要製造企業にはTaiyo Ink Mfg、Fujian Unires、TAMURAが含まれている。2024年時点で、これらトップ3企業が売上ベースで約59.0%の市場シェアを占め、寡占化が進行していることが示唆される。特に日系メーカーは長年蓄積した材料設計技術と顧客信頼を背景に、高性能グレード市場で圧倒的競争力を有する。一方で中国メーカーは大量供給能力とコスト優位を強みに、ミッドレンジ市場で存在感を高めつつある。技術品質と供給体制の両立が今後の市場支配力を左右し、アライアンスや設備投資の戦略が競争構造を変化させる可能性も高い。
今後の展望：新アプリケーションが成長余地を拡大する
FPC用液体感光ソルダーレジストインク市場は、次世代デバイスの普及と共に成長が加速すると考えられる。折りたたみスマートフォンや高性能ARデバイスは、引き続き極薄・高信頼性のFPCを必要とし、インク材料にはさらなる高耐久性が要求される。また、車載領域では先進運転支援システム、電装化の進展により、より厳しい温度環境に対応可能な高グレード材料が求められる。さらに、医療用ウェアラブル、スマートテキスタイルなど新領域の拡大は、用途の多様化をもたらし、製品差別化を加速する。技術革新を持続できる企業は、今後の市場において競争優位を確立し、安定的かつ高収益な成長機会を掴むことができるであろう。
