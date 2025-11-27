こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【デクセリアルズ】12月に北米で開催の自動車センシング関連展示会に出展！
〜最先端の車載開発品を展示、ソリューションを提案〜
デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家 由久、以下、当社）は、2025年12月にアメリカ・デトロイトで開催される自動車センシング技術の展示会「InCabin.Sensing USA 2025」に出展（予定）しますのでお知らせします。
当社は、自動車事業拡大に向けた拠点として、北米の自動車産業の中心地であるデトロイト近郊に、「Dexerials America Corporation - Detroit Branch（デトロイトオフィス）」を2024年5月に新設しました。本オフィスを起点として、北米のお客さまとのビジネスネットワークの構築を進めています。
今回出展する「InCabin.Sensing USA 2025」は、自動車業界の専門家や研究者がデトロイトに一堂に会し、車載センサーや先進運転支援システム（ADAS）、自動運転に関連する最新の技術、製品、研究成果を紹介・共有する国際的なカンファレンスです。
自動車センシングは、アメリカ国内で特に注目度の高い技術分野であり、かつ、自動車業界において当社の製品群が貢献できる分野として、拡販に注力している分野のひとつです。本展示会の開催期間中、当社ブースでは、ADAS向けセンシングアプリケーションに利用できる開発品の展示やデモンストレーションを用いてのソリューション提案を行います。
サンプルや開発品の展示内容についてはもちろん、デクセリアルズの海外市場における経営戦略や新規事業戦略などに関して、現地の記者さまからのご取材もお待ちしています。
2025年12月8日（月）〜9日（火） InCabin.Sensing USA 2025
ADAS向けセンシングアプリケーションにご利用いただける開発品の展示やデモンストレーション
を用いてのソリューション提案を行います。
https://digitalpr.jp/table_img/2845/123378/123378_web_1.png
【URL】https://www.vehicle-incabin-sensing.us/
＜会社概要＞
当社は、スマートフォンやノートパソコンをはじめとするエレクトロニクス機器、電装化が進む自動車に欠かせない電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛けています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。
会社名：デクセリアルズ株式会社
本社：栃木県下野市下坪山1724
代表者：代表取締役社長 新家 由久
設立： 2012年6月20日
公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/
本件に関するお問合わせ先
デクセリアルズ株式会社 経営戦略本部 広報・IR部 広報課 平居・冨岡・渡邉
TEL：03-3538-1230（代表） Email：press@dexerials.com
■展示会概要について
※出展予定および展示製品は変更になる場合があります。
本件に関するお問合わせ先
デクセリアルズ株式会社 経営戦略本部 広報・IR部 広報課 平居・冨岡・渡邉
TEL：03-3538-1230（代表） Email：press@dexerials.com
