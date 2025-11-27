【レペット】CHRISTMAS FAIR 2025　先着でミニチュアシューズのクリスマスオーナメントをプレゼント！

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフランス発のブランド「Repetto（レペット）」は、12月3日(水) ～ 12月25日(木) の期間、公式オンラインストアおよび全国のレペット店舗にて、「CHRISTMAS FAIR 2025」を開催いたします。

期間中、税込30,000円以上お買い上げいただいたお客様に、先着でミニチュアシューズの「クリスマスオーナメント」をプレゼントいたします。

特別仕様にアップデートされたオーナメントは、ルレックス素材を採用。繊細なラメ糸が放つ上品な輝きが、ホリデーシーズンの高揚感をより一層引き立てます。

クリスマスツリーのアクセントとしてはもちろん、バッグチャームとしてもお使いいただけます。華やかなオーナメントとともに、ロマンティックなひと時をお過ごしください。

公式オンラインストア限定カラー

また、一年の感謝の気持ちを込めて、オリジナルクリスマスカードもご用意しております。

※オリジナルクリスマスカードは、期間中にお買い上げいただいたお客様に先着で配布いたします。

この機会にぜひお買い物をお楽しみください。

【CHRISTMAS FAIR 2025 詳細】

開催期間

2025年12月3日(水) ～ 12月25日(木)

※公式オンラインストアは、12月3日(水)10:00～12月26日(金)10:00まで開催いたします。

※レペット木更津店は対象外

内容

期間中、税込30,000円以上お買い上げいただいたお客様にミニチュアシューズの「クリスマスオーナメント」をプレゼント。

※公式オンラインストアでは、色をお選びいただけません。

※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

期間中、お買い上げいただいたお客様に「オリジナルクリスマスカード」をプレゼント。

※全3種類のデザインのうち、いずれか1枚をお渡しいたします。

※公式オンラインストアでは、デザインをお選びいただけません。

※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

【About Repetto】

1947年、振付家の息子であるローラン・プティの助言によりローズ・レペットがダンスシューズをデザインしたことから始まったブランド。その後ブリジット・バルドーの要望によって誕生したフラットバレリーナシューズの成功からレペットの神話が生まれました。伝統的な技術を用いて手作りされた靴は、確かなクオリティと美しさを約束します。

