日本タイヤ市場は、高耐久性・EV対応技術が需要を後押しし2033年に151億米ドルへ拡大予測、持続可能モビリティ革新が牽引するCAGR3.2％成長見通し
日本タイヤ市場は、2024年の101億4000万米ドルから成長し、2033年までに114億米ドルに達すると予測されている。2025年から2033年までの年間平均成長率（CAGR）は3.2％となる見込みである。タイヤ部門は自動車産業において重要な役割を担い、車両に不可欠な保護機能と性能を提供する。主にゴムで製造されるタイヤは、ホイールリムを保護し、車両と路面間のトラクションを確保する。振動や衝撃を吸収し、乗客に快適な乗り心地を保証する。カーボンブラック、合成ゴム、繊維など多様な材料で構成されるタイヤは、自動車エコシステムにおける不可欠な構成要素である。
主要な市場のドライバー
自動車販売の急増
自動車販売の伸びは、日本タイヤ市場の拡大を推進する重要な要因です。 世界第4位の自動車市場である日本には、トヨタ、ホンダ、日産、マツダ、スズキ、スバル、ダイハツ、三菱などの世界の主要な自動車ブランドがあります。 自動車製造業は、日本経済の重要な部分であり、GDPに2.9％、製造GDPに13.9％を貢献しています。 2019年の自動車出荷額は4,100億米ドルに達し、製造業の総輸出額の18.6%を占めています。 2022年には、日本では340万台の乗用車が販売され、タイヤの需要がさらに高まっています。
タイヤ生産の伸び
自動車生産の増加は、日本のタイヤ生産の成長に直接影響を与えました。 日本自動車タイヤ工業会のデータによると、2021年の自動車用タイヤの生産台数は13.8%増加し、1億3,751万台に達しました。 この増加は、乗用車用タイヤ、軽トラック用タイヤ、トラック/バス用タイヤなど、国内外の需要の高まりにより、すべてのカテゴリーに反映されました。
市場の課題
アジアのタイヤメーカーとの激しい競争
日本のタイヤメーカーは、アジアの他の地域の低コストメーカーとの激しい競争に直面しています。 これらのメーカーは、より手頃な価格の価格戦略を提供し、日本企業に革新とコスト効率の向上を圧力をかけています。 世界の電気自動車（EV）メーカートップ20に日本の自動車メーカーが登場していないため、EVセグメント内の競争は特に困難です。 タイヤメーカーは、製品の提供を強化し、進化する電気自動車の需要に合わせることによって、これらの市場力学に適応しなければなりません。
市場機会
スマートEV用タイヤの需要増加
電気自動車（Ev）への世界的なシフトに伴い、これらのエネルギー効率の高い車両に合わせた専用タイヤの需要が高まっています。 2035年までに完全にEvに移行するという日本政府の目標は、エネルギー効率の向上や道路騒音の低減など、電気自動車の要件に最適化されたタイヤの必要性をさらに強調しています。 日本のタイヤメーカーは、タイヤの空気圧や温度などの環境要因を監視するためにセンサーを統合する"スマートタイヤ"などの新技術を模索しています。
例えば、横浜ゴムは2023年9月に新新島工場で、新開発のソーラーパネルシステムの太陽エネルギーを活用したEVタイヤの製造を開始しています。 これらの進歩は、スマートで効率的なタイヤの需要が高まるにつれて、日本のタイヤ市場の成長に大きく貢献することが期待されます。
主要企業のリスト：
