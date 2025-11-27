リディアダンスアカデミーが「クリアソン新宿ホームゲーム」でパフォーマンスを披露しました！
2025年11月23日（日・祝）、味の素フィールド西が丘にて開催されたクリアソン新宿のホームゲームにおいて、リディアダンスアカデミー所属の子どもたちがパフォーマンスを披露し、大きな盛り上がりを見せました。
今回の出演メンバーは、海老名校 REIKAクラス、海老名校および武蔵小杉校 Satomiクラス、武蔵浦和校 Sakiクラスの子どもたちで、当日は晴天に恵まれ、爽やかなピッチサイドの空気の中で、サッカーファンやご来場の観客を前に元気いっぱいにダンスを披露しました。
踊り終えた後は、配布されたベースボールシャツに着替え、観客としてサッカー観戦を楽しむ姿も見られ、まさに「ダンス × スポーツ観戦」という貴重な体験となりました。
普段のダンスレッスンとは異なる舞台での発表および観戦体験は、子どもたちにとって思い出深く、成長につながる機会だったと思います。
リディアダンスアカデミーは、これからも地域のイベントやスポーツゲームなど多様な場でのパフォーマンスを通じて、子どもたちの成長と笑顔を支えてまいります。
教室名：リディアダンスアカデミー海老名校
所在地：〒243-0432 神奈川県海老名市中央3-3-19 中村第2ビル1階
最寄駅：小田急/相鉄 海老名駅より徒歩6分
開講曜日：月・火・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/ebina/
教室名：リディアダンスアカデミー武蔵小杉校
所在地：〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2-925 東横小杉ビルディング1F
最寄駅：JR南武線/東急東横線「武蔵小杉駅」徒歩3分
開講曜日：月・火・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/musashi-kosugi/
教室名：リディアダンスアカデミー武蔵浦和校
所在地：〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷７丁目９-１ Wルーム（STUDIO make over内）
最寄駅：JR埼京線・武蔵野線「武蔵浦和駅」下車 徒歩15分／JR埼京線「北戸田駅」下車 徒歩16分
開講曜日：火・木・土
ホームページ：https://re-dia.jp/musashiurawa/
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
