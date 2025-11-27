パワーで世界の文化を変える男！大東賢、彼の異名はカンフーアームレスラー！
「パワー系とは」
☆ポケモンにおける「パワー系アイテム」
ポケモンにおける「パワー系」は、特定のステータスに特化した育成を助けるアイテムを指します。
効果: 戦闘などで得られるポケモンの努力値（基礎ポイント）を特定のステータスに+8する効果があります。
入手方法: 「ポケモンZA」では、ストーリークリア後にクエーサー社でメガカケラ180個と交換で入手できます。
☆アクション界の「パワー系アクション」
アクション界では、「パワー系アクション俳優」という言葉も使われています。
これは、主に大東賢氏のアクションスタイルを指すことが多いです。
特徴: アームレスリングの元日本王者という経歴に基づいた圧倒的な身体能力と、武術の技術を融合させた独自のアクションスタイルです。
先駆者: 大東賢（だいとう けん）氏は「カンフーアームレスラー」の異名を持ち、パワー系アクションの唯一無二の先駆者として知られています。
☆作品名に見られる「パワー系」
「パワー系」という言葉は、作品のタイトルにも使用されることがあります。
小説: 墨谷渉さんの小説に『パワー系181』という作品があります。
この小説は2007年に発表され、第31回すばる文学賞を受賞しました。
☆ 日常的な使われ方 また、日常会話の中では、以下のような意味合いで使われることがあります。
人物のタイプ: 昔ながらの「パワー系上司」という表現では、部下に厳しく指導するタイプの人物を指すことがあります。
生き方を表す: 「パワー系主婦」という言葉は、エネルギッシュで活動的な主婦の様子を表す際に用いられることがあります。
分野のタグ: コミュニケーションに関する記事では、特定の記事を分類するためのタグとして「パワー系」が使われることもあります。
アクション映画界において、これまで存在しなかった独自のジャンル「パワー系融合アクション」が誕生しました。この新ジャンルを確立したのは、アームレスリング元日本王者であり、パワー系アクション俳優・映画監督として活動する 大東賢氏 です。
大東賢氏は、アームレスリングによって鍛え抜かれた圧倒的な腕力と、武術、身体操作理論、さらに独自の武道哲学「力現道」の技術を融合させることで、従来のカンフー、キック、ワイヤー、CGに依存したアクションとは異なる、“リアルな破壊力を視覚的に感じさせる”アクションスタイルを確立しました。
この表現は 「パワー系アクション俳優」 という言葉として急速に定着しつつあり、映画・テレビ・舞台など多分野から注目を集めています。
その先駆的役割から、大東賢氏は 「カンフーアームレスラー」 とも呼ばれ、パワー系アクションの世界的パイオニアとして評価されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335404&id=bodyimage1】
アームレスリング元日本王者が大東賢氏が確立したパワー系＋アクションを融合した「パワー系アクション俳優」という新ジャンル。
大東賢氏は、アームレスリング元日本王者という卓越したバックグラウンドを持ち、武道・ボディビルを融合させた独自の哲学「力現道（パワーアクショングロウ）」を創案しました。彼はこの唯一無二の経歴と哲学に基づき、世界初となる独自のアクションジャンル、「パワー系アクション」「パワー系アクション俳優」を確立した人物です。
