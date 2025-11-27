1週間で、戦国時代の流れがまるわかり！NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で注目の豊臣秀長の功績や、関ヶ原の戦いで徳川家康が勝った理由などなど、複雑な歴史の流れを、文章と図解でわかりやすく解説！

1週間で、戦国時代の流れがまるわかり！

株式会社扶桑社『1週間でわかる戦国時代』

NHK大河ドラマ『豊臣兄弟』で話題の秀吉の弟・秀長とは何をした人？

なぜ信長は桶狭間の戦いで勝てた？

そもそも戦国時代が始まったきっかけは？

複雑な歴史の流れを、文章と図解でわかりやすく解説。

大名・武将図鑑つきです。

著者メッセージ

戦国時代は、もっとも人気のある時代です。近年は歴史研究が進展し、戦国の常識も変わりつつあります。たとえば応仁の乱が戦国時代の始まりというのは古い知識です。全国的に戦国の世に突入したのは、明応の政変以降というのが定説になっています。また、織田信長は天下統一は目指しておらず、後進的な大名だといわれるようになってきました。本書ではそうした新説や図表をふんだんに盛り込み、たった１週間で戦国時代が理解できる工夫を凝らしました。ぜひ戦国史をアップデートしつつ、大河ドラマ鑑賞のお供にしていただければ幸いです。 河合敦 （本書「はじめに」より一部抜粋・編集）

▼書籍内容一部ご紹介

『1週間でわかる戦国時代』 第１章「秀吉と秀長」より

『1週間でわかる戦国時代』 第4章「大名・戦国図鑑」より

［目次］

第1章 秀吉と秀長

第2章 戦国時代の幕開け

第3章 割拠する戦国大名たち

第4章 大名・武将図鑑

第5章 信長の台頭

第6章 秀吉の天下統一

第7章 家康による天下太平

（※制作中のため、変更の可能性があります）

【著者プロフィール】

河合敦 （かわい あつし）

歴史研究家、歴史作家。多摩大学客員教授、早稲田大学非常勤講師。歴史書籍の執筆、監修のほか、講演やNHK「歴史探偵」などテレビ出演も精力的にこなす。著書に『侍は「幕末・明治」をどう生きたのか』『殿様は明治をどう生きたのか』『お姫様は「幕末・明治」をどう生きたのか』（いずれも扶桑社刊）など多数。

【書誌情報】

タイトル：『1週間でわかる戦国時代』

定価：1760円（税込)

発売：扶桑社

発売日：2025年11月28日（金）

ISBN：978-4594101749

