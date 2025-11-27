2031年に1,638.3百万米ドルへ成長：世界の二輪車用ADAS市場（CAGR 8.7%）がもたらす未来
世界の二輪車用ADAS市場は、2022年の773.29百万米ドルから2031年には1,638.3百万米ドルへと大幅な成長が見込まれており、予測期間（2023-2031年）の年平均成長率（CAGR）は8.7%とされています。この力強い成長の背景には、世界的な交通事故件数の増加、都市化に伴う渋滞の深刻化、そしてライダーの安全性を向上させる技術への需要の高まりがあります。
二輪車は自動車に比べて外部衝撃に対する保護が限定的であるため、事故発生時の重篤化リスクが高い交通手段とされてきました。そのため、衝突回避、アダプティブクルーズコントロール、ブラインドスポットモニタリング、車線逸脱警報などのADAS技術が急速に普及し、メーカー各社はライダー保護の高度化を自社の競争優位性として位置づけています。こうした技術革新は、モビリティの高度化と安全基準のアップグレードを求めるグローバル市場の動向を象徴しています。
市場成長を牽引する主要ドライバー：安全需要の高まりと技術の進歩
二輪車用ADAS市場の成長を牽引する中心的な要因は、交通安全に対する意識の高まりと、それに伴う規制強化です。とくに新興国ではバイクの保有率が高い一方、交通インフラが十分に整備されていない地域も多く、安全技術への期待が高まっています。各国政府や国際機関は交通事故削減のための政策を打ち出しており、メーカーに対して安全技術の標準搭載を促す動きも活発化しています。
また、センサー技術やAI解析技術の急速な発達により、二輪車用ADASの精度と応答性は飛躍的に向上しています。ミリ波レーダー、カメラ、LiDAR、さらには車車間通信（V2V）や交通インフラとの連携（V2X）といった先端技術は、従来よりも精緻な状況認識と予測を可能にし、事故リスク低減に大きく貢献しています。これにより、二輪車ユーザーとメーカーの双方にとって、安全価値の高い投資対象としての地位が確立されつつあります。
二輪車の安全文化が変わる：需要構造とユーザー行動のシフト
従来、二輪車市場では価格やデザイン、燃費性能が購買判断の中心でした。しかし近年では、ライダーの年齢層の拡大やツーリング文化の成熟に伴い、安全性を最優先に考えるユーザーが増加しています。特に先進国では高齢層ライダーの増加が顕著であり、ハイエンドバイクを中心に高度な安全支援機能の需要が拡大しています。
さらに、オンラインコミュニティやSNSを通じた製品比較やユーザーレビューの可視化により、消費者の安全意識はかつてないほど高まっています。事故回避事例や安全装備レビューが広く共有されることで、ADAS搭載バイクの価値が一段と浸透し、市場全体の需要構造が変化しつつあります。
地域別動向：アジア太平洋が主導、欧州が技術革新を牽引
地域別に見ると、アジア太平洋地域が市場拡大を主導しています。人口密度が高く、通勤手段としてのバイク利用が日常的なインドネシア、インド、ベトナムなどでは、事故リスクの高さが課題となっており、政府主導の安全施策とともにADAS搭載モデルの普及が進んでいます。
一方、欧州は技術革新と安全規制強化で市場全体を牽引する地域です。EUによる安全基準の高度化や高速道路網の発達を背景に、ハイエンドモデルへの先端安全技術搭載が急速に進んでいます。北米ではライダーコミュニティ文化が市場を支え、安全性と快適性を両立するプレミアムモデルの需要が拡大しています。
