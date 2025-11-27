FOCUSとUUUMが共同で「インフルエンサープッシュ型」SNS運用代行サービスを開始

FOCUS株式会社

FOCUS株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：加田 密、以下「FOCUS」)は、2025年2月に資本業務提携を締結したUUUM株式会社(本社: 東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之、以下「UUUM」)と新たな協業事業として、インフルエンサープッシュ型のSNS運用代行サービスを開始することをお知らせします。

これにより、両社あわせて20,000以上のSNSアカウントに関わってきたナレッジを活用し、事業アカウントの成長と新たな商機創出のきっかけを提供します。

【サービスの特長と提供価値】

本サービスは、約8,000人いる登録インフルエンサー「FOCUSTAR」を支援しているFOCUSと国内最大級のインフルエンサーネットワークを活用したクリエイターエコノミーを牽引するUUUMが、両社の豊富な知見と実績を結集して開発しました。



大きな特長としては、月額の定額料金に、両社に所属/契約のインフルエンサーからプッシュ(紹介・情報拡散)される仕組みなどが含まれており、Instagramを中心とした従来のSNS運用を飛躍的に活性化できる利点をもったサービスで、従来の運用代行に比べ、より高い拡散力とエンゲージメント向上が期待できます。

また、Instagram運用を主軸としつつ、成長著しいTikTokアカウントもカバーしており、TikTok Shopの開設支援などにも対応するとともに、日々の投稿運用・クリエイティブ制作・データ分析・改善提案・EC導線の確立まで、企業・自治体・ブランドのSNS活用を包括的に支援します。両社あわせて20,000以上のSNSアカウントに関わってきたナレッジを活用し、事業SNSアカウントの成長と新たな商機創出のきっかけを提供します。

【サービスの概要】

- 運用代行対象SNS：Instagram、TikTok- 提供機能：SNSの運用代行サービス

【本サービスに関するお問い合わせ先】

https://focus-ad.jp/sns-marketing-solution

【FOCUS株式会社について】

会社名：FOCUS株式会社

所在地：東京都港区赤坂9丁目6-28 アルベルゴ乃木坂406

代表者：代表取締役社長兼CEO 加田 密

設立：2017年3月

事業内容：広告業、サイト制作、アプリ開発、インフルエンサーマーケティング、Webコンサルティング事業、イベント企画、ブランディング事業

企業サイト：https://www.focus-ad.jp/

【UUUM株式会社について】

社名：UUUM(ウーム)株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

設立：2013年6月

事業内容：UUUMは経営理念「想いの熱量でセカイを切り拓く」のもと、インフルエンサーをはじめ、あらゆるステークホルダーとの共創を生み出し、コンテキストを起点としたエンターテインメントで世界中の笑顔を作り出すクリエイティブ・エージェンシーです。

URL：https://www.uuum.co.jp/

【本リリースに関する報道機関からのお問い合わせ先】

FOCUS株式会社 広報

info_sns@focus-ad.jp

受付時間：平日10:00～19:00