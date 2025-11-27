阪急バス・阪神バスのICカード「hanica」向けスマートフォンアプリ「hanicaアプリ」の開発を担当

レシップホールディングス株式会社

レシップホールディングス株式会社（本社：岐阜県本巣市、代表取締役社長：杉本 眞）の連結子会社レシップ株式会社（本社：岐阜県本巣市、代表取締役社長：北野 元昭、以下：レシップ）は、阪急バス株式会社（本社：大阪府豊中市、社長：三田 和司、以下：阪急バス）および阪神バス株式会社（本社：兵庫県尼崎市、社長：城島 和弘、以下：阪神バス）が2025年11月27日よりサービスを開始する、交通系ICカード「hanica（ハニカ）」向けスマートフォンアプリ『hanicaアプリ』の開発を担当したことをお知らせします。

hanicaアプリ イメージ

本アプリは、スマートフォンのFeliCaリーダー／ライター機能を活用し、利用者が“いつでも・どこでも”クレジットカードから「hanica」へのチャージを可能にするものです。当社は、これまで主に現金でのチャージに限られていた「hanica」の利便性を高めるため、スマートフォンアプリの設計・開発を担当しました。

1. 開発の背景

「hanica」は、阪急バス株式会社および阪神バス株式会社が提供する、路線バスで利用可能なICカードです。チャージ金額に対して8%のプレミアが付与されるなど、利用者にとってメリットの大きい地域独自の交通系ICカードとして普及しています。しかし、これまで「hanica」へのチャージ手段は、案内所、チャージ機、バス車内での現金によるチャージに限られていました。特に、通勤・通学ラッシュ時の混雑や、外出先での残高不足時にすぐチャージできないといった利用者の「並ぶ・待つ」不便さの解消が求められていました。

本アプリは、この課題を解決し、全国共通ICカードでなくともスマートフォンによるキャッシュレス（クレジットカード）チャージを実現します。これにより、毎日の移動をもっと便利に、スムーズに、快適に、バスを利用できるようになります。

2. 『hanicaアプリ』の主な機能

- クレジットカードによるチャージ（入金）- 残高・利用履歴の確認- hanicaカードの登録・管理（最大5枚、カード名変更など）- アカウント管理（新規登録、ログイン、二段階認証設定など）- チャージ履歴の確認・領収書ダウンロード

3. 今後の展望

当社は、今回の「hanicaアプリ」開発で培った、地域独自の交通系ICカードへキャッシュレス決済を導入するノウハウを活かし、今後も全国のバス事業者様に対し、各地域独自のニーズに合わせたキャッシュレス化・利便性向上に貢献するソリューションを提案してまいります。

（参考）『hanicaアプリ』サービス概要- サービス名：hanicaアプリ- 提供開始日：2025年11月27日（木）- 対応カード：ICカード「hanica（ハニカ）」- 対応機種：FeliCa対応スマートフォン（Android 10以上／iOS 13以上）- 決済方法：クレジットカード（VISA／Mastercard／JCB／American Express／Diners Club）- チャージ単位：2,000円／3,000円／5,000円／10,000円- 利用料金：無料（通信料はお客様のご負担となります）

※FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

※AppleおよびAppleロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Apple StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※iPhoneは、Apple Inc.の商標です。

※Android および Android ロゴ、Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標または登録商標です。

＜会社概要＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/75727/table/81_1_8bc693f8c82e14ce65a7725a8a1437f9.jpg?v=202511271057 ]