［開催報告］歯科医師が伝える「乳児から始めるお口のケア」
一般社団法人ボディセンス・インスティテュートは、2025年11月20日（木）、ぱれっとアピタ富山東院（富山県富山市）にて「第17回 企業主導型両親学級」を開催いたしました。
今回のテーマは「乳児から始めるお口のケア」。
前半は、当法人 公認インストラクター 曳田彩加が、産前産後の養生法や赤ちゃんの抱っこ、遊び方についてレクチャーを行いました。
後半は、歯科医師 竹島健太郎先生による「乳児から始めるお口のケア」をテーマに講義を実施しました。
参加された方からは、
「妊娠中に3回参加し、産後は今回が初めてでした。実際に赤ちゃんを育てながら聞く内容はより実感があり、妊娠中に学んだことの振り返りにもなりました。」といった声をいただいています。
妊娠中に学んだ内容も、実際の育児が始まると新たな疑問や不安に変わっていきます。悩みを解消し、より子育てを楽しめるように、今後も妊娠中から産後と切れ目のない支援を継続してまいります。
開催概要
［日 時］2025年 11月20日（木）10:30～12:00
［会 場］ぱれっとアピタ富山東院（富山市上冨居3丁目8-38）
［対 象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後２ヶ月～１歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内 容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 曳田彩加
後半：「乳児から始まるお口のケア」
講師：歯科医師 竹島健太郎
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335379&id=bodyimage1】
赤ちゃんの抱き方と遊び
前半は、当法人 公認インストラクター・曳田彩加が、妊娠中・産後の養生法や赤ちゃんの抱き方、遊び方についてレクチャーを行いました。
今回の両親学級には、妊娠中の方から産後1歳半頃までの親子が参加され、幅広い月齢の赤ちゃんと保護者のみなさんが交流しながら学びを深めました。
生後から1歳頃までは、赤ちゃんの発達がめまぐるしく進む時期です。
月齢によって身体の使い方や興味のある遊びが変化するため、それぞれの成長段階に合わせた抱き方や遊び方を、実践を交えながら紹介しました。
首すわり前の赤ちゃんには「うつ伏せ姿勢」が発達を支える大切な時間です。
頭を持ち上げようとする動きを繰り返すことで、首がすわり、姿勢が安定していきます。
講座では、ママやパパの足の上に乗せて優しく支えながら行う、うつ伏せのマッサージを体験し、ご家庭でも取り入れやすい方法をお伝えしました。
一方、動き始めた赤ちゃんには、アクティブな動きが好きになります。その一つの抱き方にある「ブランコ」を体験。
前後・左右に揺れながら抱っこされることで、距離感や身体の位置を感じ取る力「空間把握能力」が育まれていきます。
抱っこも遊びも、親子の触れ合いであると同時に、赤ちゃんの発達を支える大切な学びの時間です。
最後に曳田からは、「赤ちゃんは、さまざまな体験を通して成長していきます。今日触れた遊びや抱っこを、ぜひご家庭でも楽しみながら取り入れてみてください。」と伝え、参加者のみなさんへエールを送りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335379&id=bodyimage2】
乳児から始まるお口のケア
後半は、「乳児から始まるお口のケア」をテーマに、歯科医師 竹島健太郎先生より講義を行っていただきました。
講義の冒頭では、現代の子どもたちの傾向について触れられました。
