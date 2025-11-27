『量子コンピューティング／ハイブリッド実効基盤白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2025年11月27日、『量子コンピューティング／ハイブリッド実効基盤白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

量子コンピューティングは、NISQデバイス段階から誤り訂正実装段階へと移行する産業化フェーズに突入した。

▼市場規模の爆発的成長

2024年実績：15.1億ドル

2025年予測：18.6億ドル（成長率24.23％）

2030年予測：55.8～70.9億ドル

長期展望（2035年）：最大970億ドル規模の量子技術市場

▼投資熱の最高潮

2024年VC投資額：約20億ドル（前年比138％増）

ラウンド数：62件。大型メガラウンドが主導権を握る段階へ

メジャープレイヤー（PsiQuantum 5.94億ドル、QuEra 2.30億ドル、Quantum Machines 1.70億ドル）による大型資金調達が相次ぐ

▼技術的転機：エラー訂正の実現

Google「Willow」チップ：量子エラー訂正の指数関数的削減を実証

理研＋Microsoftの論理量子ビット実現で、フォルトトレラント量子コンピュータ（FTQC）実現への道が明確化

2028～2030年代：実用的なハイブリッド量子‐古典ワークフローが産業導入段階へ

▼産業横断的ユースケースの急速な拡大

NEDO公開事例：56社の国内ユースケース

適用分野：製造・物流・エネルギー・創薬・医療・金融・セキュリティ

PoC（概念実証）から事業導入への段階移行が加速

▼日本の競争力強化

国産3号機のクラウド提供開始（大阪大学中心、42機関参画）

富士通＋理研によるハイブリッド実行基盤の確立

量子ソフトウェアコンソーシアム（JST COI-NEXT）による産学官連携の深化

■ 利用シーン（例）

産業・技術アナリストが本レポートを活用する主要シーンは以下のとおり。

▼戦略立案・ロードマップ策定

量子投資の技術選定と事業化タイムスケール判断

ハードウェア方式（超伝導、イオントラップ、中性原子、光方式）の比較検討

エラー訂正進捗と市場導入タイミングの予測

▼市場規模・成長率の精査

QaaS（Quantum as a Service）市場の詳細セグメンテーション

地域別・産業別・用途別の市場動向分析

VC投資の動向と企業評価指標の構築

▼プレイヤー分析・競争構図の把握

グローバル大手（IBM、Google、Microsoft、Amazon AWS）の戦略比較

日本企業（富士通、NTT、NEC、東芝）のポジショニング分析

スタートアップ（QunaSys、IonQ、Quantinuum、PsiQuantum等）の技術優位性評価

▼規制・標準化動向の監視

ISO/IEC JTC 3による国際標準化の進捗

ポスト量子暗号（PQC）移行計画と企業への影響

量子技術ガバナンス（QIA：Quantum Impact Assessment）の制度設計

▼投資判断・企業評価

量子ベンチャーの技術成熟度と商用化可能性の評価

産学連携コンソーシアムへの参画価値判定

国内外のエコシステム構造と市場参入戦略の立案

■ アクションプラン／提言骨子

本白書の分析に基づく、産業・市場参画者への提言は以下の通り。

▼ハードウェア・アーキテクチャの選定と投資優先度の決定

超伝導量子ビット：国産3号機など大規模化が進行。スケーラビリティと制御複雑性のバランス評価が重要

イオントラップ：高いコヒーレンス時間を特徴。量子通信・暗号化通信分野での応用加速を注視

光方式（フォトニック）：室温動作可能性と NTT・理研の国産開発推進。エネルギー効率の競争力評価が急務

中性原子・トポロジカル方式：誤り訂正での優位性が示唆される。次世代方式のロードマップ追跡を推奨

▼クラウド量子サービス（QaaS）の戦略的導入

Amazon Braket、Azure Quantum、IBM Quantum、Google Quantum AI の機能比較と使い分け

国産基盤（大阪大学クラウド、OQTOPUS等）との連携によるロックイン回避

ハイブリッド量子‐古典ワークフロー の早期実装で事業優位性確保

▼ユースケース開発の産学官連携化

NEDO 56事例の業種別・機能別分析に基づく自社適用可能性の判定

量子ソフトウェアコンソーシアム、Q-STAR、QII 等への参画機会の拡大

最適化・シミュレーション・セキュリティの三分野での先行PoC実施

▼ポスト量子暗号（PQC）移行計画の前倒し実装

NIST FIPS標準化済み4種アルゴリズムの社内システム導入ロードマップ策定

量子鍵配送（QKD）との組み合わせによるハイブリッド暗号戦略の検討

2025～2026年中に PQC 移行の予備評価完了を推奨

▼標準化・相互運用性の推進

OpenQASM 3.0、QIR（Quantum Intermediate Representation）への対応準備

ベンダーロックイン回避のための中間表現の活用

API/SDK の統一化推進に向けた産業コンソーシアムへの参画

▼人材・エコシステムの構築

量子技術者の需要が供給の3倍に達する状況下での人材戦略の前倒し

大学・研究機関との共同研究による基礎~応用技術の習得

量子リテラシー教育の従業員への展開

■ 推奨読者対象／ゴール

本レポートの推奨読者と期待される成果は以下の通り。

▼産業・技術アナリスト

ゴール：量子コンピューティング市場の詳細な成長シナリオ、セグメント別・地域別・用途別の細分化、プレイヤー分析、技術トレンドの把握を通じて、市場調査レポート、投資レポート、経営コンサルティング案件の高付加価値化

活用例：ベンチャーキャピタル、M&A顧問、経営コンサルティングファームでの意思決定支援

▼市場アナリスト（証券・ファンド）

ゴール：量子テック銘柄の投資評価指標（技術ロードマップ、商用化タイムスケール、規制環境）の構築により、ポートフォリオ構築と運用のアルファ獲得

活用例：グロース株ファンド、テック特化型ファンド、ESG投資評価の量子領域への展開

▼経営戦略立案者・CTO

ゴール：量子テクノロジーの事業化タイムスケール、投資優先度、エコシステム内でのポジショニングの明確化により、経営判断の質向上と意思決定時間の短縮

活用例：事業ポートフォリオ再構成、デジタルトランスフォーメーション戦略の量子化、研究開発予算配分の最適化

▼政策・規制立案者

ゴール：量子技術のガバナンス、国際標準化、安全保障とオープンサイエンスの両立、産業競争力強化のための政策設計基盤の整備

活用例：量子技術イノベーション委員会、経済産業省・文部科学省の施策企画、国際交渉での基礎資料

▼投資判断者・ベンチャーキャピタリスト

ゴール：量子スタートアップの技術成熟度評価、市場規模推計、出口戦略の構築による投資リスク低減とリターン最大化

活用例：シリーズA~C投資判定、ポートフォリオ企業の事業化支援、二次流動性の予測

▼産学連携推進者・研究機関管理者

ゴール：官民コンソーシアム参画の価値判定、知財・人材育成・標準化への関与方針の決定、国際連携機会の把握

活用例：大学発ベンチャー育成、産業技術総合研究所等の公的機関での戦略研究テーマ設定、国際共同研究の企画

■ 本レポートの主要価値

深掘り分析：39の章立てによる包括的・多層的なカバレッジ。技術動向から市場規模予測、投資動向、ガバナンス設計まで統一的に分析

最新データ：2024～2025年第1四半期の最新投資ラウンド、プロダクト発表、研究開発成果を網羅

国内外の比較視点：日本の産学官連携（大阪大学、理研、NEDO等）とグローバルプレイヤー（IBM、Google、Microsoft等）の戦略比較

実装・ガバナンス設計：理論と実装のギャップを埋めるための「原子的エージェンシー」概念、QIA（量子インパクト評価）、RQT（量子リスク・トリガー）メトリクスを提示

産業別ユースケース：56事例の詳細分析により、各業界の具体的活用シーンと ROI 推定が可能

［以上］

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2025年11月27日

