【ランサムウェア対策に】VPN不要で瞬時アクセス。認証から通信までカバーするゼロトラスト基盤『Z-FILTER』、12月1日提供開始

ITインフラ・サイバーセキュリティのインテグレーションサービスを提供する株式会社GFD（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：横溝芳郎）は、デジタルアーツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：道具登志夫）とパートナー契約を締結し、「Z-FILTER」の提供を12月1日より開始します。

近年、企業を狙うサイバー攻撃は巧妙化・高度化しており、国内でも大手企業がランサムウェア被害を受けるなど、その影響は深刻さを増しています。

こうした状況を背景に注目されているのが「ゼロトラストセキュリティ」です。ゼロトラストとは、リモートワークの普及により社内外から情報資産へアクセスする機会が増えた現在、「すべてのアクセスを制御・検証することで常に安全性を確保する」という考え方に基づくセキュリティアプローチです。

「Z-FILTER」は、IDaaS（認証）機能とSSE（セキュリティ）機能を単一基盤で提供することで、一般的に外部サービス連携が必要となる認証領域までを一体化して運用できます。これにより、ゼロトラスト導入時の構築負荷や日々の運用負荷を大幅に軽減します。

GFDは導入から運用までを一貫してサポートし、企業のゼロトラスト推進を支援します。

▼Z-FILTER サービスページ

https://gfd-solution.com/products/#product-zfilter

■提供の背景

近年、クラウド利用やリモートワークの拡大により、社内外から業務システムへアクセスする機会が増えています。その結果、企業にはより高度なセキュリティ対策が求められるようになりました。

特にVPN機器の管理負担や設定不備を突いた不正侵入が増加し、盗まれた認証情報を悪用したランサムウェア被害も深刻化しています。こうしたリスクから、ゼロトラストを前提としたアクセス管理体制の整備が急務となっています。

しかし、「高度なセキュリティ運用を担う人材がいない」「アクセス管理が複雑で運用が続かない」といった理由から、十分な対策を講じられない企業も少なくありません。

こうした課題を受け、GFDは認証とセキュリティを単一基盤で提供する新サービス「Z-FILTER」の提供を開始いたします。VPNに依存せず安全なアクセスを実現し、日々の運用負荷を大幅に軽減することで、ゼロトラスト時代にふさわしい業務環境づくりを支援してまいります。

■「Z-FILTER」の特長

1.SSEにIDaaSを統合

ID認証、端末・通信制御、可視化、ログ管理を単一の管理画面で一元的に管理。

アクセス制御から認証までを「Z-FILTER」だけで完結。ゼロトラスト運用をシンプルかつ効率的に実現します。

2.VPN不要で瞬時に社内システムにアクセス

社外からでもVPNを利用せずに、社内システムへ安全かつスムーズにアクセス可能です。

利便性とセキュリティを両立したスピーディーなリモートアクセスを実現します。

3.テンプレートでらくらく設定

個別設定なしで利用できる汎用プリセットを標準搭載。

短時間でのスムーズな運用開始を可能にします。

今後もGFDは「横浜No.1の技術の会社」を目指し、「Z-FILTER」 をはじめとする先進的なセキュリティソリューションの提供を通じて、企業のIT基盤を安全かつ強固に支える支援体制を一層強化してまいります。

＜Z-FILTERについて＞

サービス名：Z-FILTER

提供開始日：2025年12月1日

申し込み方法：下記サービスページよりお問い合わせください

＜会社概要＞

株式会社GFDは横浜を拠点として、人と社会をつなぎ、安心・安全を創造し未来へのかけ橋となる、ITインフラ・サイバーセキュリティにフォーカスしたコンサルティング、SI、セールス、トレーニング事業を展開するテクノロジーカンパニーです。

世界中のITメーカーとのパートナー契約により、サーバー、ネットワーク、データベース、クラウドなどのスキルを活かし、お客様のニーズに合ったプロダクトの提案・インテグレーションをワンステップで提供いたします。

会社名：株式会社GFD

本社所在地：神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14 クアドリフォリオ3階

代表者：代表取締役社長 横溝芳郎

事業内容：ITインフラ・セキュリティプロダクト受託・開発

教育・研修サービス開発・販売

設立：2008年1月

URL：https://gf-design.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社GFD

E-Mail:marketing@gf-design.jp