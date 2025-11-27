【AIエージェント博】第7弾スピーカー4名を発表！Notion活用からAI社員による完全自動化まで。2026年に向けたAX推進の全貌
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2025年12月11日（木）・12日（金）に「AIエージェント博 by AI博覧会」を開催します。
AIエージェント博は、生成AIの次に注目されるAIエージェントに特化し、その実装フェーズの最新トレンドを最短でキャッチアップできる最先端の専門展示会です。
次世代AIの主役であるAIエージェントを一気に理解できるよう、業界リーダーや専門家による講演が実施されるほか、厳選された最先端企業や専門家が一堂に会し、展示、講演、デモンストレーションを通じて最前線の知見と具体的なソリューションを提供します。
本日カンファレンス第7弾のスピーカー4名を公開しました。業界を牽引するトップランナーたちが語るAIエージェントの未来に、ぜひご参加ください。
■Notionが実現するAIエージェントとのチームワーク
日時：2025年12月11日（木）13:00～13:40
Notionをナレッジとワークフローのハブにし、AIエージェントを“AIチームメイト“として活用する方法を紹介します。
西 勝清 氏
Notion Labs Japan合同会社 ゼネラルマネジャー アジア太平洋地域担当
大学卒業後、シスコシステムズへ入社。セールス部門で多数の大手企業のグローバル展開プロジェクトに貢献、社長室戦略チームで事業企画や戦略策定を経験。2012年 LinkedIn Japanに立ち上げメンバーとして入社。人事向け法人営業部門を統括。2019年 WeWork Japanに入社。営業シニアディレクターとして事業拡大を牽引。2020年9月よりNotion日本1号社員として、ビジネスオペレーション全般を担当。
■AIエージェントで実現する新しい社内ヘルプデスク・ナレッジ活用DX
日時：2025年12月12日（金）10:00～10:40
本セミナーでは、AIエージェントのはじめの一歩というテーマで、今あるナレッジをどう活用できるように整備・蓄積し、まだ形式知化できていない情報をどうナレッジとしてためていくかを、社内ヘルプデスク業務を例にご紹介します。
小田原 祐太 氏
株式会社PKSHA Technology フィールドセールス部 マネージャー
株式会社あしたのチームにて人事制度のコンサルティングに従事。名古屋支社長、営業部長、執行役員営業本部長を歴任。2022年より株式会社Asobicaに入社。Sales VP、アライアンスG立ち上げ、エンタープライズGの立ち上げに従事。現在はPKSHA TechnologyにてAIのナレッジマネジメント領域における提案活動に従事
■2026年はどうなる？400社の伴走実績で紐解くAX推進戦略
日時：2025年12月12日（金）11:00～11:40
2026年、AIエージェントはどう進化する？2025年の統括と今後の展望から、今からでも遅くないAX推進戦略を紹介します
飯田 海道 氏
JAPAN AI 株式会社 執行役員 CMO
デジタルマーケティングのコンサルティング企業にて、執行役員 COO・カスタマーサクセス最高責任者・メディア責任者を歴任。2023年4月株式会社ジーニーへ入社し、GENIEE CVG事業本部CMOとして事業拡大に貢献した後、グループ企業を横断して複数のマーケティング部門を管掌。2024年4月執行役員、CMO就任。2025年4月、JAPAN AI株式会社執行役員 CMOに就任。
